Sundbys drøm om Kollen-trippel brast på målfoto

Det ble en dramatisk thrilleravslutning i folkehavet i Kollen. Cologna ledet inn på oppløpet, men Sundby kom raskt mot slutten. Etter et par nervepirrende minutter falt juryen ned på at Cologna hadde vunnet verdenscuprennet.

Sveitseren strakk fram en fot så langt han kunne, og det lønte seg. Målfotoet viste at han hadde centimeterne på sin side.

Sundbys drøm om en tredje strake Kollen-seier brast med minst mulig margin. Han kunne blitt førstemann til å klare det siden Sverre Stensheim fullførte sitt hattrick i 1961, men slik ble det ikke.

Russiske Maxim Vylegzjanin var i mål som nummer tre. Pallplassen var Sundbys sjuende på rad i Holmenkollen.

– Det er vel riktig å si at det var «close race» (jevnt løp)? Det var et OK løp. Jeg tror de fleste føler seg halvpigge, og det preget løpet. Det ble en grei sisterunde da alle skulle gå fort. Det ble spennende de to siste kilometerne. Da var det viktig å unngå uhell, sa Sundby til NRK.

– Det var nære. Jeg hadde et dårlig innslag, og det er grunnen til at jeg tapte. Det var en morsom fight, og Dario er en herlig konkurrent. Jeg unner ham dette, la ha til.

Roste atmosfæren

Cologna hadde to annenplasser å vise til i Holmenkollen før lørdagens seier. I 2015 ble han slått av Sjur Røthe, mens Eldar Rønning var for sterk i 2012.

– Det er fantastisk. Jeg har ventet lenge på denne, men jeg trodde ikke jeg var først over målstreken. Martin var veldig sterk den siste kilometeren. Jeg hadde litt lengre bein, sa Cologna til NRK.

Samtidig passet han på å rose Kollen-publikummet.

– Fantastisk igjen. Det var en utrolig atmosfære da vi kom ut av skogen oppe ved Frognerseteren. Nå får jeg endelig møte kongen også.

Stakk ikke

Etter litt over tre mil dundret de norske gjennom stadionområdet, mens både Maurice Manificat og Cologna ble igjen for å bytte ski. Det ga Sundby og co. en gyllen mulighet til å opparbeide seg en stor luke, men det skjedde ikke.

De norske satte ikke på turboen, og dermed tok det ikke lang tid før både Manificat og Cologna var tilbake i tetgruppen igjen.

Hans Christer Holund tok en sjanse da han byttet ski etter 41,7 kilometer, men han tapte minimalt med tid. Lyn-løperen kom seg elegant opp igjen og gikk rett i tet, men han klarte ikke helt å være med da alt skulle avgjøres.

– Jeg prøvde å sette fart på sisterunden, men jeg har ikke den samme formen som for noen uker siden. Da ble det for tynt mot de beste, sa Holund.

Tungt for Klæbo

Johannes Høsflot Klæbo gikk lørdag sin aller første femmil i Holmenkollen. Verdenscuplederen plukket spurtpoeng tidlig og var i føringen etter 10,5 kilometer, men derfra sakket Klæbo mer og mer bakover.

Trønderen var godt over minuttet bak etter 25 kilometer. Klæbo måtte komme seg til mål for å nyttegjøre seg av spurtpoengene han tok i starten. Han gikk inn til 40.-plass, slått med nesten sju minutter.

Før lørdagens renn hadde Klæbo kun gått én tellende femmil. Det gjorde han under NM på Gålå i fjor.

