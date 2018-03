Schmid gir opp verdenscupen

NTB Sport

– Nå blir det vanskelig. Watabe er vel 100 poeng foran. Jeg må prestere samtidig som han får en svak periode, og det tror jeg ikke skjer. Vi må være realistiske, sa Sjetne-løperen til NTB etter lørdagens sure fjerdeplass i Holmenkollen.

Samtidig vant verdenscupleder Watabe. Nå skiller 101 poeng de to når seks verdenscuprenn gjenstår. Schmid fightet om en plass på pallen, men 34-åringen måtte se at Mario Seidl fra Østerrike fikk kastet seg over målstreken først.

– Jeg er dårlig til å spurte, det vet jeg jo. Så det var kjedelig å komme i den posisjonen, sa Schmid.

– Spurten ble dårlig. Det var to pinnestive karer som prøvde å komme fortest mulig framover. Jeg fikk et inntrykk av at vi gikk saktere enn vi før vi begynte spurten. Det er typisk syre, men jeg burde tatt spurten, sukket Schmid videre.

For sjette gang denne sesongen endte han med den sure fjerdeplassen i verdenscupsammenheng.

– Jeg tror ikke poengene jeg rotet bort her får noe å si i sammendraget. Det vil overraske meg. Watabe har sikkert også rotet vekk noen småpoeng her og der. Det er alltid surt å tape en spurt. Det irriterer meg at pallen glapp akkurat. Kjedelig, sa Schmid.

Usikker framtid

Lagkameraten Mikko Kokslien takket av i Holmenkollen lørdag. Schmid vet ikke om han heller orker å gå løs på en sesong til i verdenseliten.

– Jeg bestemmer meg aldri før etter sesongen, trolig i april. Finner jeg ikke motivasjon, er jeg ferdig. Finner jeg motivasjon, tar jeg ett år til, sa Schmid til NTB.

– Betyr det noe at det er VM-sesong?

– Mesterskap eller ikke, det betyr ingenting. Jeg har vært med på nok mesterskap. Spørsmålet er om jeg orker en sommer til med så mye trening. Jeg må finne noe som pirrer nysgjerrigheten. Kan jeg gjøre noe annerledes for å bli enda bedre. Jeg skal forske litt på meg selv før jeg bestemmer meg, sa Schmid.

Det er heller ikke spesielt lukrativt å være kombinertløper i Norge.

– Det er også en finansiell greie. Hvor lenge skal jeg holde på gratis? Du setter resten av livet på vent når du ikke tjener noe annet enn premiepenger. Jeg er halvveis i en master innen pedagogikk. Det blir noe innen utdanning, lærer eller trener og lærer. Men dette tar jeg ikke stilling til før jeg har bestemt meg for om jeg fortsetter eller ikke, sa Schmid.

