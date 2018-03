Riiber i tet med duggende briller: – Jeg hopper i Kollen-tåke uansett

NTB Sport

20-åringen hopper med briller innenfor hoppbrillene etter at han ble rammet av hornhinnebetennelse.

– Jeg må bruke briller, og det er ikke optimalt, for det dugger så veldig på toppen. Jeg skulle gjerne vært uten, sier Riiber til NTB.

– Det hemmer meg litt. Nå føler jeg i det minste at jeg har med meg synet, for under hopp-NM nylig var jeg halvblind på det høyre øyet. Det var ikke noe morsomt, fortsetter Heming-løperen.

Så ut som en fisk

Han gikk ut 28 sekunder foran verdenscupleder Akito Watabe i lørdagens langrennsdel, men hadde dårlige ski og endte på femteplass. Det hjalp lite å være best i hoppbakken.

– Jeg hopper i Kollen-tåke uansett, sier Riiber når han skal beskrive hvordan det er å hoppe med briller.

Den berømte Kollen-tåka hadde glemt å møte opp i det kombinerte hopprennet lørdag.

– Hvordan er det å hoppe med briller?

– Jeg har vent meg til det, men det tok litt tid med ulik setup. Disse brillene fungerer best. På sikt kan jeg heldigvis gå tilbake til linser når hornhinnebetennelsen på det høyre øyet har gått vekk. Det tar nok en måneds tid, sier Riiber.

– Gjør det vondt?

– Det var fryktelig vondt i starten. Jeg klødde voldsomt i øyet og så ut som en fisk på det høyre øyet. Det var ikke noe moro, sier kombinertløperen.

Han hadde bare 32. beste langrennstid på hjemmebane.

– Det ble fryktelig tungt. Det var ikke maks i langrennsløypa. Kjedelig at det blir sånn på hjemmebane. Det gikk litt trått. Jeg ble kjørt ifra med ti sekunder fra Hemingsetra og inn til runding. Det sier sitt. Jeg tror ikke jeg hadde like rå ski som i Pyeongchang-OL. Da blir det litt som det ble, sier Riiber.

Minner om Bjørndalen

Oslo-gutten hylles av sportssjef Ivar Stuan.

– Jarl har hatt en veldig spesiell periode med alt øyetrøbbelet. Han har taklet det fantastisk bra. Det sier alt om gutten når han setter utfor med briller innenfor hoppbrillene. Jeg fryktet duggingen mest. Tenk deg selv om det dugget på hoppkanten når du skulle sette utfor, sier Stuan.

– Jarl slutter aldri å imponere meg. Han har guts og et pågangsmot som du bare ser hos de aller beste. Han minner meg om Ole Einar Bjørndalen i alt han gjør. Han er en nerd ned til de minste detaljene. Jeg tror Jarl kommer til å herje framover, fortsetter Stuan.

Sportssjefen fortsetter sammenligningen:

– Han har lært seg alle de riktige tingene Ole Einar har gjort. Der Bjørndalen har jobbet med skyteteknikk, standplasstid og alt, gjør Jarl det samme i kombinert og forsøker å ta med seg et sekund alle steder det er mulig, sier Stuan.

(©NTB)