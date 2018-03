Rashford-dobbel senket Liverpool

NTB Sport

20-åringen scoret to mål med ti minutters mellomrom i en første omgang hvor Liverpool var det førende laget i ballbesittelse, men hvor hjemmelaget på Old Trafford var uhyre effektivt.

– Dette er alltid viktige kamper. Det er veldig tett rundt annenplassen, og vi vil sikre at vi får den plassen, sa Rashford til Sky Sports.

Eric Bailly var både uheldig og klønete da han satte ballen i eget mål i annen omgang, men Liverpool klarte ikke å ta igjen det tapte.

– De to målene gjorde ikke kampen enkel for oss. Vi scoret heller ikke i første omgang, og dermed måtte vi jage etter pause. Det er virkelig vanskelig å gjøre det mot et lag som Manchester United, sa Jürgen Klopp til Sky Sports.

– Alt handler om resultatet, og vi tapte, la han til.

Liverpool fortsetter dermed rekken på seriekamper uten seier mot Manchester United. Klopps menn har ikke slått de røde fra Manchester United i Premier League siden våren 2014. De tre siste seriekampene mellom rivalene har alle endt uavgjort. Før det sto United med fire seirer på rappen.

Manchester Uniteds trepoenger gjør at luken mellom United og Liverpool på annen- og tredjeplass på tabellen øker til fem poeng. For José Mourinhos menn skiller det 13 poeng opp til byrival og serieleder Manchester City.

Samme oppskrift

Begge Manchester Uniteds mål i første omgang kom etter utspill fra David de Gea og en påfølgende flikk fra store og sterke Romelu Lukaku.

Først bøyde Rashford ballen i hjørnet etter å ha blitt sendt i bakrom etter 14 minutter, før han satte inn en retur etter at Juan Mata ikke klarte å omsette Lukakus gjennomspill ti minutter senere.

Mata kunne og burde lagt på til 3-0 i det 38. minutt da han var helt alene i boksen, men i stedet for å ta ned ballen og skyte prøvde han seg på en akrobatisk vannrett volley. Forsøket gikk utenfor mål.

Ville ha straffespark

Eric Bailly reduserte i stedet for Liverpool da han på klønete vis hælflikket ballen i eget mål bak en utspilt David de Gea etter 66 minutter. Midtstopperen spilte sin første kamp fra start etter et lengre skadeavbrekk, og ble liggende etter situasjonen, men fortsatte kampen ut.

Ti minutter før reduseringen skrek hele Liverpool på straffespark. Et innlegg fra Andy Robertson fant hånden til Antonio Valencia, men dommeren ristet på hodet og vinket spillet videre.

Det ble temperatur i avslutningen av toppkampen, og dommer Craig Dawson måtte blant annet gi Klopp en skjennepreken på sidelinjen, men flere mål ble det ikke.

(©NTB)