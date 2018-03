Messi trakk seg fra kamptropp etter å ha blitt far

NTB Sport

Tidlig lørdag kom det opplysninger om at stjernespilleren måtte stå over lørdagens kamp på grunn av personlige årsaker. Noen timer senere kom nyheten om at hans kone Antonella Roccuzzo har født parets tredje barn.

Det bekreftet Messi selv på Instagram.

– Velkommen Ciro. Gudskjelov gikk alt bra. Både han og hans mor har det virkelig godt. Vi er lykkelige, skriver argentineren.

Den colombianske midtstopperen Yerry Mina overtar Messis plass i lørdagens tropp.

– En endring i siste øyeblikk i FC Barcelonas tropp. Leo Messi har trukket seg av personlige årsaker, og Yerry Mina overtar hans plass, skrev den katalanske klubben.

