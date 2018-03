Eliteserieåpningen utsatt: – Risiko for skade på spillerne

NTB Sport

Begrunnelsen for utsettelsen var at kunstgresset til nyopprykkede Ranheim oppleves så dårlig at det ikke var forsvarlig å spille kampen. Etter dommer Espen Eskås' første befaring ble det hentet inn dampveivals for å trykke ned de verste ujevnhetene, men det var ikke nok.

Etter dommerens siste befaring klokka 16.30 ble kampen avlyst.

– Det som har skjedd nå er at jeg har avlyst kampen. Det er på grunn av banens beskaffenhet som jeg mener ikke er god nok for spill i dag. Det er min vurdering er at det er for stor risiko for skade på spillerne. Derfor velger jeg å ikke sette i gang kampen, sa Eskås.

Støttes av Brann

– Vi støtter den avgjørelsen. All ære til Ranheim. De har jobbet livet av seg for at det skal bli kamp. Vi har veldig lyst til å spille, men at vi i det hele tatt er her oppe i dag er feil, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen.

– Det var ikke overraskende at det ble som det ble, la han til.

Ranheims daglige leder Frank Lidahl hadde på sin side ikke sett for seg at kampen skulle bli avlyst.

– Vi har gledet oss siden desember. Vi hadde ikke noen tanker som helst om at kampen skulle bli avlyst da vi sto opp i dag morges. Vi er vant til 1. divisjon. Vi har spilt på baner som har mer ujevnheter og risiko for skade på spillerne enn det her. Det blir spennende å se framover. Jeg skal i hvert fall legge merke til kvaliteten på naturgressbaner rundt omkring, sa Lidahl.

– Jeg er litt irritert. Jeg anså ikke dette som et mulig utfall.

NFF skriver i en pressemelding at man vil finne ny dato sammen med klubbene mandag.

Utsettelser

Samtlige av helgens kamper i Eliteserien er lagt til kunstgressarenaer, mens det fra 2. serierunde etter planen skal spilles på naturgress. To kamper i neste serierunde er imidlertid allerede utsatt. Det gjelder kampene Sandefjord – Ranheim og Stabæk – Start.

Flere eliteserietrenere har gitt klart uttrykk for at også den første serierunden burde vært utsatt, men generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt sa nylig til NTB at han ikke var redd for at kulda skulle skape trøbbel.

– Det er neppe noen stor dramatikk rundt banene i 1. runde, hvor alle kampene går på kunstgress. I 2. runde er det kunstgress og naturgress med undervarme. Det skal gå bra, men det er utfordringer noen steder med snø på tribunene og rundt banene, sa Bjerketvedt da.

Nå er det likevel kommet utsettelser.

Med til historien hører det også at det er spådd snøvær både i Skien, Drammen og Kristiansand søndag i forkant av åpningskampene til Odd, Strømsgodset og Start. Det kan potensielt skape nye problemer.

Både i Skien og Kristiansand meldes det om tosifret antall millimeter med nedbør.