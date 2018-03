Chelsea slo tilbake mot Palace

NTB Sport

– Vi burde ha drept kampen. 2-0 er en farlig ledelse. Vi burde ha scoret flere, men vi klarte det ikke, sa Chelseas Willian etter kampslutt, ifølge BBC.

– Vi var litt uheldige i dag. Sørloth scoret et mål som kanskje burde ha vært godkjent (på 2-1), sa Palace-manager Roy Hodgson.

Chelsea-manager Conte var under press etter 1-2 mot Manchester United og 0-1 mot Manchester City, men lørdag tok de blå en viktig trepoenger i London-derbyet mot Roy Hodgson og Palace.

Resultatet gjør at Chelsea legger press på sine nærmeste rivaler i kampen om en topp-fire-plassering. London-laget ligger på femteplass i Premier League med sine 56 poeng, to poeng bak Tottenham på fjerde. Spurs har en kamp mindre spilt. Treer Liverpool har fire poeng mer enn Chelsea.

Palace sliter fortsatt tungt i bunnen. Laget har 27 poeng og ligger på direkte nedrykksplass. Norske Alexander Sørloth spilte hele kampen på Stamford Bridge, men maktet ikke å bidra til poeng for gjestene.

Uheldig Kelly

Palace-forsvarer Martin Kelly hadde en uheldig dag på jobb mot Chelsea. Willian sendte hjemmelaget i føringen via Kelly og stolpen etter 25 minutters spill. Brasilianeren løsnet skudd fra rundt 19 meters hold, og Kelly måtte konstatere at ballen endret retning og gikk i mål via stolpen.

Den tidligere Liverpool-backen fikk en enda tyngre opplevelse sju minutter senere. Et skudd fra vertenes Davide Zappacosta så ut til å bli reddet på streken av Kelly, men i stedet skjøt Palace-forsvareren ballen i keeper Wayne Hennessey, tilbake i seg selv og inn i nettmaskene. Etterpå tok Kelly hendene til hodet i fortvilelse.

Nevnte Sørloth venter fortsatt på sitt første seriemål for «ørnene». Den tidligere Rosenborg- og Midtjylland-spilleren kom så nære, så nære like etter pause, men måtte se at skuddet hans fra kort hold traff stolpen. Han fikk ballen i mål via Cesár Azpilicueta fem minutter før slutt, men nettkjenningen ble annullert av dommer Anthony Taylor, trolig for noe som skjedde i en duell et annet sted i boksen. Avgjørelsen så feilaktig ut. Palace protesterte, men uten å få gehør.

Giroud-frustrasjon

Sørloth og Kelly var ikke de eneste frustrerte spillerne på Stamford Bridge. Chelsea-spiss Olivier Giroud fikk det heller ikke til foran kassen. Franskmannen jakter sitt første Premier League-mål etter at han kom fra Arsenal i januar, men foreløpig har han ikke funnet nettmaskene. Lørdag fikk han to store sjanser til å få hull på byllen, men det ville seg ikke. Stolpen sto i veien den ene gangen, Palace-forsvarer James Tomkins den andre.

Spisskollega Álvaro Morata erstattet Giroud etter 72 minutters spill. Spanjolen har også slitt med måltørke den siste tiden, men heller ikke han fant veien til mål. Likevel kunne Conte og co. glede seg over tre poeng. Palace reduserte ved Patrick van Aanholt på overtid, men det holdt ikke for gjestene.

Onsdag venter en tøff oppgave for Chelsea i mesterligaen. Da står Barcelona på motsatt banehalvdel. Første oppgjør i mesterligaens åttedelsfinale endte 1-1 mellom de to lagene i London.

– Vi må forberede oss godt til den kampen. Vi må vise karakter, prøve å gjøre noe utrolig. Jeg tror vi kan klare det. Vi vil utrette noe i mesterligaen, men også klare en topp-fire-plassering i serien, sa Willian.

