Fettner ledet etter første omgang og seiret 3,4 poeng foran slovenske Bor Pavlovcic. Ulrich Wohlgenannt sørget for at det ble to østerrikere på pallen.

Bjerkeengen var slått av vinneren med 21 poeng etter to omganger i den polske HS140-bakken. Han hoppet 132 og 133 meter.

Jesper Ødegaard ble nummer 27 og Fredrik Villumstad nummer 29. Oscar Westerheim, Thomas Aasen Markeng og Espen Jacobsen kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen.

Det er nytt renn i Zakopane søndag.

