Bandy: Stabæk nektet Solberg «The Double»

Bjørn Buskqvist, Fredrik Randsborg og Jan Olav Løining sendte Stabæk opp i 3-0 i finalen på Frogner stadion. Christopher Nålby reduserte, men Løining la på til 4-1. Nålby og Sondre Kristoffersen skapte ny spenning med to nye reduseringer, men Andreas Killingstad og Randsborg trygget seieren.

– Helt sinnssykt. Jeg er sliten nå, men det er energi igjen til festen etterpå, sier Stabæk-trener Anders Christensen til Budstikka.

Solberg vant mennenes eliteserie foran Stabæk. I NM-finalen var bæringene altså sterkest.

– Dette var veldig bittert. Rett og slett surt. Jeg trodde at dette var dagen for gull, men vi hadde ikke helt marginene på vår side. Vi produserte mange sjanser, men satte for få i mål, sier Solbergs Christopher Nålby til Drammens Tidende.

