Tande: – Er jeg på laget?

– Er jeg på laget, var det første Tande spurte da han møtte NTB etter Raw Air-åpningen.

– Ja.

– Det var moro, og samtidig avgjørende for Raw Air-sammendraget, selv om mitt fokus ikke helt er der. Mitt fokus er å komme fortest mulig tilbake til godhoppingen, sa Tande etter tiendeplassen i Raw Air-åpningen fredag.

Der ble det bare tiendeplass og 18 poeng skiller opp til ledende Kamil Stoch.

– Det var et langt skritt i riktig retning. Jeg er fortsatt ikke helt der jeg skal være mot slutten av satsbevegelsen. Da blir det litt vinglete, sa Kongsberg-hopperen.

I Lahti sist helg slet KIF-gutten med hengski.

– Det begynner vi å få orden på. Det var ikke bare høyreskia som hang, som dere så på TV. Alt hang, sa Tande og serverte fredagens bredeste glis.

VM-gullet i januar gir han en helt annen ro enn under fjorårets Raw Air, der alt handlet om en Tande som mistet kontrollen.

Ingen strenge beskjeder

Den oftest blide og populære hopperen bannet på TV og gjorde ufine gester til juryen. Til slutt truet landslagssjef Alexander Stöckl med å sende ham hjem.

– VM-gullet gir meg en enorm trygghet. Det gjør ting enklere for meg å komme tilbake. I fjor ble det for mye svartmaling, jeg følte alt jeg gjorde i Raw Air var dritthopping, sa Tande.

– Har du fått beskjed om å holde igjen følelsene?

– Nei, jeg har ikke fått noen streng beskjed. Jeg er sikker på at Alex er trygg på at jeg er på et helt annet energiplan i år, svarte Tande.

– Han sier «vi får se» på spørsmål om han tror det blir noen repriser fra i fjor.

– Da håper jeg han bare spøker litt, blunket Tande.

Han var nedfor forrige helg. Da ødela han for lagkameratene med et svakt førstehopp i lagkonkurransen i Lahti.

– Det var min skyld at vi ikke fightet om seieren. Du vet at når du feiler i lagkonkurransen så går det ikke bare utover deg selv, men hele laget. Det er ingen god følelse, sa Tande.

– Det var første gang jeg havnet i en slik situasjon, og den vil jeg aldri havne i igjen, fortsatte en revansjlysten buskerudhopper.

Håper Tande er blitt klokere

Landslagssjef Alexander Stöckl omtaler Tandes hengski som «følgefeil av det Tande gjør i ovarennet».

– Frykter du en frustrert Tande også i årets Raw Air?

– Jeg håper at han husker hva som skjedde i fjor og husker utfallet. Jeg går ut ifra at han er litt klokere. Jeg ser ingen tegn til at det sklir ut.

– Du tok ham offentlig i fjor?

– Det er sjelden jeg gjør det. Jeg følte Daniels oppførsel ikke stemte overens med hvordan vi skal framstå og den kulturen vi lever etter i respekt, ydmykhet og glede. Oppførselen brøt med det vi står for, sa Stöckl.

– Jeg tror han trengte den. Han responderte veldig bra. Han beklaget ikke bare til meg, men alle som ble påvirket. Det blir negativ energi når noen snakker ned forhold, bakker og alt mulig. Det var ikke behagelig å være til stede, fortsatte landslagssjefen.

