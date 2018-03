Reus skrev under ny Dortmund-avtale

NTB Sport

Den opprinnelige avtalen varte fram til sommeren 2019. Med fredagens nyhet håper Dortmund å ha slukket interessen fra flere Premier League-klubber.

– Helt siden jeg var et barn har jeg drømt om å spille i gult og svart for denne klubben. Jeg har vært i Borussia-drakten siden 2012, og jeg er glad og stolt over å kunne fortelle at det er noe jeg skal fortsette å gjøre, sier Reus.

28-åringen har vokst opp i Dortmund. Han gikk gradene i klubbens akademi, men det var i Borussia Mönchengladbach han fikk sitt gjennombrudd i årene 2009-2012.

Reus har slitt mye med skader. Han gikk glipp av både VM i 2014 og EM i 2016. I det siste har han spilt flere solide kamper. Til sommeren håper han å få plass i Tysklands VM-tropp.

