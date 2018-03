Njåtun på 9.-plass halvveis i allround-VM

NTB Sport

I flomlyset gikk Njåtun inn til sjette raskeste tid (40,55) på 500-meteren. Senere på kvelden tok hun 13.-plassen på 3000 meter med tiden 4.28,93. Dermed er Asker-løperen nummer ni sammenlagt før lørdagens to distanser.

I sammendraget står Njåtun med 85,371 tidspoeng. Hun er 3,065 poeng bak ledende Miho Takagi fra Japan, mens det skiller 1,61 tidspoeng opp til Antoinette de Jong på bronseplass.

Njåtun innledet VM med å klokke inn til 40,55 på 500-meteren. Hun åpnet litt svakt, men kom seg sterkt mot slutten av løpet. Hun var i mål 8 hundredels sekund bak parkollega Antoinette de Jong.

Haugen på 14.-plass

På 3000-meteren var Njåtun klart best i paret med Katarzyna Wozniak. Hun slo polakken med 4,14 sekunder.

Njåtun tok en overraskende bronse i 2015. Det var Norges første medalje i allround-VM for kvinner siden 1980. Den formen Njåtun viste under mesterskapet i Calgary for tre år siden har hun ikke helt klart å gjenskape siden, men hun hadde et oppløftende OL i Pyeongchang.

Sofie Karoline Haugen ble nummer 14 med tiden 41,24 på 500-meteren. Deretter la hun seg inn på en 14.-plass på 3000 meter. Da var hun i mål på 4.29,67. Det var 74 hundredeler bak Njåtuns tid. Sammenlagt er Haugen nummer 14.

Japansk ledelse

Ireen Wüst har vunnet allround-VM seks ganger, senest i Hamar i fjor, men den nederlandske storstjernen fikk en skral start på hjemmebane fredag. Hun klarte bare en niendeplass på 500-meteren og ble slått med hele 1,80 sekunder av Miho Takagi.

Senere på kvelden slo Wüst tilbake og vant 3000-meteren med 4.15,80 mot toer Takagis 4.19,78, men hun er på etterskudd sammenlagt. Wüst er 1,137 tidspoeng bak Takagi, som kan bli første japaner som vinner VM-gull i allround skøyter.

Lørdag avsluttes VM for kvinnenes del med 1500 og 5000 meter.

