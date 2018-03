Mowinckel hylles av alpingutta

NTB Sport

– Fantastisk. Og veldig fortjent, sier Kjetil Jansrud til NTB etter at Mowinckel hadde sust ned til sin aller første verdenscuptriumf i tyske Ofterschwang.

Jansrud nevner alle «nesten-seirene» til Molde-jenta denne sesongen. Han tror at det å endelig stå på toppen av pallen kan endre mye.

– Det kan gjøre at hun får den roen hun trenger. Nå slipper hun å jage den (verdenscupseieren) lenger. Det har hun nå fått opplevd.

Etterlyst

Mowinckel har fått sitt definitive gjennombrudd denne sesongen med to sølv fra OL (storslalåm og utfor). Jansrud er ikke overrasket over at 25-åringen omsider tok steget helt til topps.

– Jeg har jo etterlyst det litt, for hun har alltid vært ekstremt god på ski og kjørt veldig fint. Men nå har hun kanskje lært hvordan man skal prestere når det drar seg til i verdenscupen, og det har hun ettertrykkelig bevist at hun håndterer bra, sier Jansrud.

– Hun har en fin personlighet, er ei skikkelig gladjente og er en god ambassadør både for Norge og sporten. Det er veldig gøy at hun lykkes.

Sterk laginnsats

I tillegg til Mowinckels seier ble Nina Haver-Løseth nummer sju og Kristin Lysdahl nummer ni. Jansrud er veldig glad for den sterke norske laginnsatsen.

– Det viser at arbeidet som er lagt ned rundt laget er viktig. De har bygd en kultur over mange år som løfter hele laget. Det føles litt som det vi har vært igjennom. Det er gøy for dem, for de står på skikkelig, sier Jansrud.

De norske alpingutta følger med på hvordan det går med kvinnelandslaget.

– Vi følger med damene på TV, men det hender at de holder på samtidig som oss, og da følger vi med på telefonen, sier Aksel Lund Svindal til NTB.

Sjukt og fett

Svindal bruker ord som «sjukt» og «fett» når han beskriver Mowinckels seier.

– Du ser de spontane reaksjonene når hun kommer i mål og hvor glad hun blir. Det er helt rått. Det er viktig for norsk alpinsport, sier Svindal.

Alexander Aamodt Kilde lar seg imponere av både Mowinckels seier og den sterke norske laginnsatsen.

– Det er helt fantastisk å se på henne om dagen. Og det er kult at hun drar med seg laget, det er en egenskap som ikke så mange andre har. Det å levere varene, men også få med seg de bak. Det er utrolig hva hun har fått til denne sesongen, men det er hardt arbeid som er oppskriften.

– Akkurat i den situasjonen jeg er i nå, så bør jeg nok både se og lære litt av henne, avslutter Kilde.

