Mikko Kokslien legger opp

– Det er et tøft valg. Dette har vært livet mitt de siste 20-30 årene. Så det er litt emosjonelt, men samtidig et riktig valg. Jeg kjenner godt på meg selv at det er dette jeg vil, sier Kokslien til NRK.

Kokslien åpnet sesongen på best tenkelige måte med to NM-gull fra Beitostølen i november, men etter det har formkurven pekt feil vei. 32-åringen kom ikke med i OL-troppen og bestemte seg for å legge opp mandag.

Lørdagens renn i Holmenkollen blir hans siste.

– Det passer bra å avslutte der. Alt bunner i motivasjon, og den er ikke der slik den har vært før. Da er det håpløst å kjempe i toppen. Da jeg begynte å tenke tanken, tror jeg egentlig det var slutt. Jeg holdt koken ganske bra fram til OL-uttaket, men så gikk lufta litt ut av ballongen. Da kjente jeg at jeg var ferdig, avslutter han.

