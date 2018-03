Sesongen lever for Arsenal etter kruttsterk seier på San Siro

NTB Sport

Det har lenge hersket krisestemning i Arsenal. London-klubben er hektet av i kampen om å greie topp fire i Premier League, og håpet om en titteltriumf i en av de engelske cupene er ute. Europaligaen står igjen som Arsenals livbøye.

Basert på torsdagens oppvisning i Milano er det en mulighet «The Gunners» ikke vil skusle bort. Etter fire strake tap og mye slakt viste Arsenal at det fortsatt bor mye kvalitet i laget. Henrikh Mkhitaryan ordnet 1-0 etter et kvarter, mens Aaron Ramsey doblet like før pausesignalet lød på San Siro.

– Det er aldri enkelt å komme til San Siro og møte Milan. Vi har vært her før og tapt 0-4. Vi har hatt en rekke med dårlige resultater, men vi vet hva vi er i stand til å gjøre, sa Ramsey til BT Sport.

Før turen til Italia hadde Arsenal tapt hele åtte av 14 kamper siden årsskiftet. Milan var på sin side ubeseiret i sine 13 siste kamper og hadde kun sluppet inn tre mål i 2018. Arsenal-fansen fryktet det verste, men ble i stedet servert en positiv overraskelse.

– Dette var selvsagt en viktig seier etter en marerittuke. Det er viktig å vinne, men vi er ikke videre ennå. Vi må fullføre jobben hjemme. Jeg er veldig glad for innstillingen og responsen vi viste, sa Arsenal-manager Arsène Wenger.

Mot spillets gang

Det hører med til historien at Arsenal så rufsete ut defensivt i åpningen. Etter bare tre minutter var Giacomo Bonaventura svært nær å styre inn 1-0 for Milan etter en corner.

Patrick Cutrone fikk også sjansen alene med David Ospina i Arsenal-buret, men spissen traff nettveggen fra skrått hold. Milan fikk muligheten etter at Calum Chambers slo en fæl feilpasning. Like etter var også Hakan Çalhanoglu farlig frampå.

Men mot spillets gang fikk nyinnkjøpte Mkhitaryan nettsus. Armeneren ble spilt fint gjennom av Mesut Özil, og med høyrefoten skjøt han ballen i mål via Milan-kaptein Leonardo Bonucci.

Scoringen ga Arsenal-spillerne løftet de trengte etter et trasig åpningskvarter. Utover i første omgang begynte Milan å spille upresist og ga bort overraskende mange kontringer. Det luktet mer 2-0 til gjestene enn 1-1 i minuttene før pause, og etter flere store sjanser på rappen klarte Arsenal til slutt å doble ledelsen.

Genialt

Özil slo en genial pasning gjennom Milans høye forsvarslinje, og alene med vertenes unge keeper Gianluigi Donnarumma gjorde Ramsey en herlig tofotsfinte og trillet ballen i nettet.

Et par minutter tidligere hadde Mkhitaryan dunket kula i tverrliggeren. Til slutt var det ikke noe å si på at Arsenal gikk til pause med 2-0.

Rett etter sidebytte kunne Arsenal gjort sin tredje nettkjenning for kvelden. Donnarumma måtte kaste seg inn i en duell med Danny Welbeck etter at Franck Kessié gjorde et horribelt forsøk på å spille tilbake til egen keeper. Ballen spratt til slutt utenfor mål.

Milan klarte å holde et visst trykk på de engelske gjestene, men for en gangs skyld klarte Arsenal å holde nullen. Dermed har Wenger og co. et perfekt utgangspunkt før returkampen i åttedelsfinalen.

Vinneren av europaligaen vil være sikret spill i mesterligaen neste sesong. Det er der håpet til Arsenal ligger.

(©NTB)