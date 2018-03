Bjørndalen klar for søndagens fellesstart

NTB Sport

Selv om formen i langrennssporet er langt fra god gammel standard, var det han gjorde på standplass noe av det bedre Bjørndalen har prestert.

– Ti treff er alltid bra, og plasseringen er jo hans beste i verdenscupen denne sesongen, sier idrettssjef Per Arne Botnan i skiskytterforbundet til NTB.

Botnan kan også bekrefte at Bjørndalen er klar for søndagens fellesstart over 15 kilometer. Allerede fredag må løperne til lørdagens blandede stafetter tas ut.

Hvem som skal gå der har landslagsledelsen ikke tatt noen avgjørelse på ennå.

– Vi må ta en runde med løperne først og høre hva som passer best for dem med tanke på fellesstarten, sier Botnan.

– Hva var det som skjedde med Johannes Thingnes Bø på hans siste serie?

– Jeg så ikke helt hva som skjedde annet enn at han bommet to ganger. Med bare en strafferunde så hadde han vært med og kjempet om seieren. At Fourcade ikke gikk gjorde at avstanden mellom dem i verdenscupen har krympet. Det blir spennende framover.

Bø endte til slutt på fjerdeplass torsdag. Martin Fourcade har elleve poengs forsprang til stryningen med seks løp igjen av sesongen. Løperne kan også stryke sine dårligste plasseringer.

