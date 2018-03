Tre magiske minutter sendte Juventus videre

NTB Sport

Med den sterke seieren på Wembley tok fjorårets italienske mesterligafinalist seg videre med 4-3 sammenlagt.

– I pausen sa vi til hverandre at vi måtte holde roen. Vi visste at vi kom til å få sjanser. Tottenham har vist seg å være et fantastisk lag. Jeg tror det er lite som skal til før de blir et av Europas beste lag. Kanskje mangler de litt rutine, sa Juventus-stopper Giorgio Chiellini.

Tottenham syntes å ha kontroll på de italienske gjestene, men kvartfinaledrømmen ble knust i løpet av tre minutter halvveis ut i annen omgang. Måltyven Higuaín sørget for full spenning med sin utligning, og like etter var plutselig alt snudd på hodet.

Dybala kom på et løp fra dypet, ble ikke plukket opp av hjemmelagets midtforsvar og scoret sikkert alene med Hugo Lloris i Tottenham-buret. Det var en kraftig og effektiv knockout.

Vertene kjempet febrilsk for å få 2-2 og ekstraomganger, men Juventus forsvarte seg eksemplarisk og holdt unna. I det 89. minutt headet Harry Kane ballen i stolpen. Juventus' veterankeeper Gianluigi Buffon hang ikke med, men det gjorde derimot Andrea Barzagli da returballen spratt faretruende mot nettmaskene. Forsvarskjempen klarerte på strek.

Tapet var Tottenhams første på Wembley siden oktober. Siden hadde London-laget gått 15 kamper på rad uten tap i ulike turneringer. Onsdag ble det stopp.

– Over to kamper var vi det beste laget, men på dette nivået kan det holde å ha tre minutter. Jeg er stolt. Selvsagt er jeg skuffet, men jeg er fornøyd med kvaliteten og prestasjonsnivået vårt, sa Spurs-manager Mauricio Pochettino.

Snytt for straffe

Tidligere i kampen så det svært lyst ut for Tottenham. Son Heung-min tok vertene opp i 1-0 seks minutter før pause, og Pochettinos lag så lenge ut til å temme stjernegalleriet til Juventus.

Men det er ikke uten grunn at Higuaín og Dybala er blant verdens beste spillere. Senest i helgen avgjorde sistnevnte på overtid i en skikkelig slitekamp mot Lazio i Serie A.

Tottenham åpnet frisk på eget gress, men etter 18 minutter følte Juve-spillerne seg snytt for et klart straffespark. Douglas Costa ble felt av Jan Vertonghen, men dommeren lot være å blåse. Det reagerte gjestene voldsomt på.

I det 32. minutt var Barzagli på sin side heldig som ikke fikk se det røde kortet. TV-bildene viset at han stemplet Son.

Son igjen

Sju minutter senere kunne nettopp Son juble for nok en scoring på Wembley. På en ball fra Kieran Trippier fikk han nettsus fra kort hold. Skuddet var ikke det aller beste, men var likevel godt nok til å lure seg inn bak Buffon.

Sørkoreaneren er svært husvarm på den engelske nasjonalarenaen. I helgen gjorde han begge målene i Tottenhams 2-0-seier hjemme mot Huddersfield, og onsdag fant han nettmaskene nok en gang.

Son har vært involvert i hele 22 scoringer på Wembley denne sesongen. Han har scoret 14 av dem, mens han har hatt assist på de åtte andre, ifølge Opta. Men onsdagens fulltreffer skulle vise seg ikke å være nok til å sikre avansement i mesterligaen.

I stedet er det rutinerte Juventus som blir å se i kvartfinalen.

(©NTB)