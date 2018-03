Storhamar første lag klar for NM-semifinale

NTB Sport

Storhamars solide back Kodie Curran har stått for de fleste målpoengene i de tidligere kampene mot Lørenskog. Onsdag satte han inn 1-0 etter bare 48 sekunder.

Den tidligere Lørenskog-spilleren Robin Dahlstrøm gjorde deretter to kjappe scoringer mot slutten av midtperioden. Den smellen kom aldri hjemmelaget seg igjen fra. Romerikingene, som var i NM-finalen for to sesonger siden, har vært en skygge av seg selv denne sesongen.

Ydmykelsen ble totalt da Curran og Storhamar i undertall økte til 4-0. Dahlstrøm satte 5-0 og fikk hattrick, mens Hampus Gustafsson hamret inn den siste spikeren med sin 6-0-scoring.

Seriemesteren er dermed videre i sluttspillet etter fire strake seirer i kvartfinalen.

Sparta skjønte endelig alvoret og tok tidlig kommandoen i bortekampen mot Manglerud Star onsdag. Med en grei 6-1-seier utlignet Sarpsborg-laget til 2-2 sammenlagt. De tre første oppgjørene hadde alle gått til «sudden death», men det unngikk gjestene ved å sette skapet plass i Oslo.

Vålerenga reduserte til 1-3 etter fire kamper mot Lillehammer med onsdagens 5-3-seier, mens fjorårets NM-finalister Stavanger og Frisk Asker kjempet lenge en tett batalje som sistnevnte til slutt vant 3-1. Frisk Asker er dermed i føringen med samme sifre i kvartfinaleserien.

Avgjorde i midtperioden

Tim Robin Johnsgård ga Sparta en flott start mot Manglerud Star med sin scoring før det var gått to minutter. Hjemmelaget utnyttet sitt første overtallsspill ved å utligne da Mathias Trygg uhindret fikk sette inn 1-1.

Det var i midtperioden at Sjur Robert Nilsens gutter endelig fikk uttelling på sjansene sine. Kyle Osterberg gjorde 2-1 før Sparta utnyttet to overtallsspill. Troy Rutkowski gjorde 3-1, mens Greg Wolfe la på til 4-1. Da Osterberg økte til 5-1 etter bare 19 sekunder ut i sisteperioden, ble det siste håpet om en ny seier slukket. Osterberg gjorde hattrick med sin 6-1-scoring.

Det blir derimot en ny sjanse i Sparta Amfi fredag.

Viktig for VIF

Vålerenga hadde virkelig kniven på strupen. Det ble to kjappe fra Tobias Lindström etter pasning fra Stefan Espeland og ordnet tidlig 2-0 i Furuset Forum.

Nick Dineen reduserte for gjestene fra Lillehammer, men VIF og spesielt Lindström viste en litt annen glød i denne kampen. 14 sekunder før 1. periode var over klarte endelig vertene å score etter mål i overtall. Lindström satte sitt tredje for kvelden etter 17 tidligere overtallsforsøk i kvartfinaleserien.

Stephane Vigier reduserte til 2-3 i en god Vålerenga-periode, men Oslo-laget slo nok en gang tilbake ved Rasmus Juell slik at gjestene fikk to mål å jage i tredje periode. Martin Laumann Ylven punkterte kampen med 5-2 i åpent mål. Da hjalp det lite med gjestenes redusering til 3-5 ved Jacob Noer fire sekunder før slutt.

Stavanger og Frisk Asker ble en tett og jevn affære. Gjestene tok føringen med T.J. Foster midtveis i annen periode. Etter Nick Pageaus tidlige 2-0-scoring i tredje periode tappet hjemmelaget mye av gnisten.

Nærmere enn Dennis Sveums redusering til 1-2 kom Pål Gulbrandsens gutter aldri til tross for et solid trykk i motstanderens sone i tredje periode.

Det endte med at Frisk-veteranen Pål Kristiansen satte 3-1 da Oilers-målvakten Henrik Holm var ute av målet.

(©NTB)