Norges siste Algarve-kamp regnet bort

NTB Sport

Regnet skapte store problemer for den portugisiske arrangøren onsdag kveld. Også finalen mellom Sverige og regjerende europamester Nederland ble avlyst. Dermed måtte svenskene og nederlenderne dele turneringsseieren.

For det norske laget sto kun 7.-plassen på spill etter to tap og én seier i gruppespillet. Men med altfor mye vann på banen ble det i pausen bestemt at heller ikke Norges oppgjør kunne fullføres.

– Det er synd kampen ble avlyst, men vær- og baneforholdene var så dårlige at vi, Sør-Korea og dommerne ble enige om at det var best å stoppe kampen, sa Norges landslagssjef Martin Sjögren til fotball.no.

– Det var kraftig regn og vind, og jeg synes jentene gjorde en heroisk innsats i dag. De viste karakter og det var skikkelig trøkk i spillet vårt, la han til.

Utland-mål annullert

Norge hadde overtaket mot Sør-Korea i de 45 minuttene som ble spilt i Albufeira. Lisa-Marie Utland satte ballen i mål ti minutter før pause, men dommeren annullerte scoringen.

– Det var en perfekt slått corner som Utland headet inn. Det var en duell der, men fra min posisjon så det ut som et korrekt mål, mente Sjögren.

Norge innledet Algarve Cup med 3-4-tap for Australia. Deretter ble det norsk 2-0-seier over Kina, men i tredje kamp ble det 0-2 i møtet med vertene Portugal. Det siste oppgjøret mot Sør-Korea ble aldri tellende.

Ikke spillbar

Finalen mellom Sverige og Nederland skulle spilles i Parchal. Kampstarten var den samme som for Norge, men der kom aldri spillerne i aksjon. Først ble finalekampen utsatt i 20 minutter, og til slutt fant ikke arrangøren en annen utvei enn å avlyse.

– Underlaget er ikke spillbart på grunn av kraftig regn, sa Sveriges landslags administrative leder Marika Domanski Lyfors.

(©NTB)