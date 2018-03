Ronaldo sendte Real Madrid videre i mesterligaen

NTB Sport

Cristiano Ronaldo noterte seg for sitt 100. mesterligamål i første kamp i åttedelsfinalene mot Paris Saint-Germain da han scoret to mål i 3-1-seieren, og tirsdag fulgte han opp med nok en scoring.

Portugiseren stanget bortelaget i ledelsen fra kort hold etter en målløs første omgang.

Det var Ronaldos niende strake mesterligakamp med scoring. Kun Ruud van Nistelrooy har gjort det samme. Nederlenderen nådde milepælen tilbake i 2003.

Etter Ronaldos scoring var det tilnærmet umulig for PSG å følge opp da de måtte score tre mål for å få ekstraomganger.

Rødt kort

Vondt ble også til verre for PSG da Marco Verratti mistet hodet og pådro seg sitt andre gule kort etter 66 minutter. Italieneren var misfornøyd med å ikke få et frispark, og løp etter dommer Felix Brych for å skjelle ham ut. Det endte med marsjordre.

Édinson Cavani var heldig og fikk satt inn utligningen til 1-1, men utgangspunktet ble for tøft. Casemiro sørget for 2-1-seier til Real Madrid i siste oppgjør i åttedelsfinalene.

– Det føles bra. Det var en vanskelig kamp. De spilte fin fotball, men vi spilte bra. De hadde ballen mer enn oss, men vi var veldig aggressive. Det er vanskelig å slå oss når vi spiller sånn, sa Real Madrids Mateo Kovacic til BT Sport.

– Det er utrolig hvordan ting forandrer seg når vi spiller i mesterligaen. Denne klubben er født til å spille i mesterligaen, la han til.

Real Madrid var nærmest scoring også i første omgang, men to glimrende redninger av Alphonse Aréola holdt vertene inne i kampen.

Først nektet den franske keeperen Sergio Ramos da kapteinen bredsidet ballen lavt på mål på en corner, før han stoppet et forsøk alene med Karim Benzema. Den franske spissen spilte sin 100. mesterligakamp, men klarte ikke overliste Aréola i jubileet.

Neymar ute

Med Neymar ute etter å ha gjennomgått en operasjon for en fotskade var det opp til Kylian Mbappé, Angel Di Maria og Edinson Cavani å skape trøbbel for Real Madrids forsvarsrekke, men trioen slet med å sette bortelaget på de store prøvene, fram til Cavani var heldig.

Rett etter at Marco Asensio banket ballen i stolpen få minutter etter Verrattis hodemist, gikk en heading fra Dani Alves i Casemiro og ut i kneet til Cavani, før ballen spratt i mål bak en utspilt Keylor Navas.

Målet ga imidlertid ikke den vitamininnsprøytningen hjemmelaget trengte. Casemiro skjøt via Marquinhos etter en kontring, og ballen gikk i en bue over Aréola og i mål etter 80 minutter.

Ronaldo noterte seg for et stolpetreff noen minutter senere etter å ha fått ballen alene på høyresiden av 16-meteren, men Casemiros mål ble det siste i tirsdagens oppgjør.

(©NTB)