Matic-perle senket Sørloths Palace

– Det var veldig vanskelig å komme tilbake på 0-2, men vi viste karakter og gjorde akkurat det manageren vår ønsket at vi skulle gjøre. Det er ikke min jobb å score målene, men jeg er glad jeg kunne bidra i dag, sa matchvinner Matic etter kampslutt, ifølge BBC.

– Vi blir bedre og bedre, men vi må definitivt heve oss enda mer, la serberen til.

Det er første gang siden desember 2013 at United har snudd 0-2 til seier i Premier League. Samtidig var det første gang Palace hadde tapt etter å ha ledet med to mål eller mer, skriver statistikktjenesten Opta på Twitter.

Det så ut til å gå mot et sjokktap for «de røde djevlene» på Selhurst Park, men et vakkert langskudd fra Nemanja Matic berget tre poeng for bortelaget. Alexander Sørloth spilte hele kampen for hjemmelaget, men nordmannen måtte skuffet innse at det ikke ble poeng.

Resultatet gjør at United klatrer tilbake til annenplass i Premier League, to poeng foran Liverpool på tredjeplass. Avstanden opp til serieleder og byrival City på tabelltoppen er på hele 16 poeng.

Sørloth-mulighet

Det var Palace som tok føringen etter elleve minutter på eget gress i London mandag. Christian Benteke spilte ballen til Andros Townsend, som sendte ballen i mål via United-forsvarer Victor Lindelöf.

Alexander Sørloth stjal ballen fra Nemanja Matic og kom til skudd etter 18 minutter, men forsøket fra god posisjon gikk rett på David de Gea i United-buret.

Det var noe tafatt over bortelaget fra Manchester, og United-fansen fikk en ny nesestyver tre minutter etter pause. Palace tok et frispark kjapt, noe United-forsvaret ikke fulgte med på. Det utnyttet Patrick van Aanholt, som spurtet mot mål og satte inn hjemmelagets andre alene mot United-keeper De Gea.

Blod på tann

Men United kom tilbake. Chris Smalling headet inn 1-2 sju minutter etter van Aanholts scoring, og et knapt kvarter før slutt kjempet Romelu Lukaku inn utligningen etter klabb og babb i boksen.

Dette ga vertene blod på tann. Innbytterne Marcus Rashford og Juan Mata bidro til at bortelaget fikk satt trykk på Roy Hodgsons Palace-mannskap, og på overtid fikk United den forløsende 3-2-scoringen som knuste Palace-fansens hjerter.

Matic prøvde lykken fra distanse, og serberen fikk se ballen suse inn i krysset bak en fortvilet Wayne Hennessey i Palace-buret.

Det var en skikkelig nedtur for Sørloth og hans lagkamerater. Etter kampen sa Sørloth til TV 2 at det var en følelse av tomhet i garderoben etter nederlaget.

– Vi skulle hatt tre poeng. Vi leder 2-0 og burde kontrollert mer og ikke gitt dem så mye rom. Ett poeng hadde også vært bra, men nå må vi se fremover og fokusere på lørdagens kamp mot Chelsea.

«The Eagles» ligger fortsatt under nedrykksstreken i serien, men har i det minste bare ett poeng opp til Southampton på sikker plass.

