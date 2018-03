Liverpool tok ingen sjanser mot Porto 

NTB Sport

Kampen ble innledet med ett minutts stillhet for å hedre den avdøde Fiorentina-kapteinen Davide Astori (31), men kampen fortsatte med sitt søvndyssende preg. Det var ikke spesielt mye som skjedde ute på Anfield-gresset.

Liverpool har vært svært så underholdende under sin tyske trener Jürgen Klopp, ofte på godt og vondt. Kampen mot Porto bør helst gå rett i glemmeboken med tanke på underholdningseffekten.

Med en ledelse på 5-0 behøvde heller ikke laget ta sjanser. Gjestene hadde også en umulig oppgave foran seg. Fra tidligere oppgjør, hvor et lag har ledet 5-0, har det aldri misset avansement.

– Jeg synes vi gjorde jobben vår og vi var mentalt sterke, sa Liverpools Emre Can til Viasat.

– Vi er fornøyd med å være videre til neste runde. Vi må fortsette å jobbe hardt i de neste kampene i mesterligaen, sa Liverpool-kaptein Jordan Henderson.

Mohamed Salah, som har vært den største hiten hos Liverpool i siste del av sesongen, ble værende på benken fram til 73. minutt. Mannen med 32 fulltreffere denne sesongen for de røde skapte litt, men ble aldri skikkelig varm.

Tankene på Old Trafford

Klopp hadde nok like mye tankene rettet mot lørdagens viktige oppgjør i Premier League mot Manchester United på Old Trafford. Det er en kamp om annenplass bak suverene Manchester City.

– Det har vært litt småtamt og nesten litt treningskampaktig, sa Viasats studiogjest Vålerenga-trener Ronny Deila.

Sadio Mané hadde hattrick fra bortemøtet hvor Salah og Roberto Firmino sto for de øvrige målene. Mané hadde da også den første store sjansen for de røde, men han klarte ikke å sette det flotte overlegget fra Joe Gomez i mål. På akrobatisk vis sendte han ballen så vidt over mål.

Senegaleseren hadde etter en drøy halvtime en treffer på innsiden av stanga.

Porto-trener Sergio Conceicaos unge mannskap fikk en leksjon i det forrige møtet og hang mye bedre med i bortemøtet.

Litt mer fart

Det litt mer fart på de røde etter hvilen, men fikk bare ved et par anledninger vist sin kontringsstyrke. Portos brasilianske Felipe i midtforsvaret spilte en god kamp og ga sjelden rom for Liverpool-spissene.

Porto hadde et par gode forsøk ved Jesus Coruna og Sergio Oliveira mot slutten av kampen. Fem minutter før slutt var Dejan Lovren ute med en lang fot og stoppet avslutningen fra kort hold ved Oliver Torres.

Innbytter Danny Ings var svært nær med å sende Liverpool i føringen, men veteran Iker Casillas viste gammel storhet og reddet headingen.

