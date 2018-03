Johansen-assist i ny Fulham-seier

NTB Sport

Fulham er i strålende form. Craven Cottage-klubben har ikke tapt i ligaen siden midten av desember. Johansens lag utvidet tirsdag sin ubeseirede rekke til 13 kamper. Ti av dem har endt med seier.

Sheffield United kjempet med Fulham om opprykk og kvalifisering før tirsdagens oppgjør, men havnet tidlig på etterskudd på bortebane.

Aleksandar Mitrovic noterte for to scoringer før det første omgang var over. På mål nummer to ble han servert av Stefan Johansen.

Klatrer på tabellen

Den norske landslagsspilleren ble byttet ut etter 64 minutter, men tre minutter før midtbanespilleren gikk av banen sikret Tom Cairney 3-0-seieren.

Fulham klatrer til fjerdeplass på tabellen med 65 poeng. Fem poeng skiller opp til Cardiff på direkte opprykk, men tabelltoeren har én kamp til gode på Johansen og co., mens serieleder Wolverhampton har to.

På motsatt ende av tabellen kjemper Burton og Martin Samuelsen om nedrykk. Den utleide West Ham-spilleren fikk tillit fra start mot Brentford, men ble tatt av etter 53 minutter i 0-2-tapet mot nummer ti på tabellen. Tre poeng skiller opp til sikker plass for Burton.

Tap for Hull

Fire poeng over Burton finner man Hull, som gikk på et 1-2-tap mot Millwall tirsdag. Markus Henriksen spilte hele kampen for Hull, men noterte seg kun for et gult kort. Adama Diomande var ikke i troppen.

Alexander Tettey ble tatt av etter 86 minutter da Norwich spilte 0-0 mot Nottingham Forest. Midtbanespilleren fikk gult kort to minutter før han ble byttet ut.

Norsk-kosovaren Bersant Celina var på sin side ubenyttet reserve for Ipswich i 2-1-seieren mot Sheffield Wednesday.

