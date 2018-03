Klopp vil ikke hvile spillere mot Porto

NTB Sport

– Dette er mesterligaen, og hele verden ser på. Jeg tenker ikke et sekund på å hvile noen, sier Jürgen Klopp til Liverpools offisielle hjemmeside.

Det til tross for at laget nærmet har innkassert en kvartfinalebillett etter å ha slått Porto 5-0 i den første kampen i åttedelsfinalen. De røde fra Merseyside viste fram angrepsspill av aller ypperste klasse og ga seg ikke før de hadde scoret fem ganger i Portugal.

Respekt

Et hektisk avslutningsprogram i Premier League gjør at Klopp har muligheten til å spare spillere som Mohamed Salah og Roberto Firmino tirsdag, men tyskerens respekt for det portugisiske storlaget virker å reflektere det som vil bli en sterk lagoppstilling på Anfield.

– Det handler ikke om hvile. Vi må vente og se. Jeg har ikke tenkt et sekund på oppstillingen mot Porto, men de har vunnet alle sine kamper siden vi spilte mot dem. De har en stor ledelse på Sporting Lisboa (i hjemlig serie). De vil slå tilbake, sier Klopp.

Liverpool kjemper i øyeblikket med Manchester United om annenplassen i Premier League, og allerede lørdag møtes de to lagene i det som blir en svært viktig kamp.

Klopp er likevel ikke fristet til å hvile spillere for at de skal ha uthvilte bein til det intense oppgjøret lørdag.

– Jeg vet det er Manchester United etterpå, men vi kan ikke endre det. Vi kan ikke si «nå velger vi disse, og hviler disse».

Angrepstrio

Liverpool-laget er i kanonform og har tre strake seirer i Premier League. Angrepstrioen bestående av Sadio Mané, Roberto Firmino og Mohamed Salah bøtter inn mål, og i Porto noterte Mané seg for tre scoringer.

Returoppgjøret tirsdag er av mange sett på som en transportetappe for Merseyside-laget, men Klopp advarer dem som måtte tro det blir enkelt.

– De er stolte portugisere og vil kjempe. De ønsker å slå tilbake, og dersom noen tror de lar stjernespillerne bli hjemme og ikke gir det en kamp, tar de feil, sier han.

(©NTB)