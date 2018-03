Wenger gir opp topplassering etter sjokktap

NTB Sport

– Det er nesten umulig å havne blant de fire beste for oss nå. Vi er for langt bak. Men for øyeblikket må vi konsentrere oss om å kunne snu en fotballkamp, sa Wenger etter kampen.

– Vi er i god form, og jeg mener vi fortjente seieren i dag. Vi spilte bra før pause, og etter hvilen viste vi fram vår «stygge side», sa Brighton-manager Chris Hughton, ifølge BBC.

Arsenal-keeper Petr Cech tok på seg skylden for de to baklengsmålene.

– Hvis man vil vinne en bortekamp i verdens beste liga, så kan ikke keeperen din slippe inn to mål på måten jeg gjorde det i dag. Laget kjempet, men skaden hadde allerede skjedd (på 0-2), skriver tsjekkeren på Twitter.

Dermed svinner Arsenals håp om en topp-fire-plassering ytterligere. «The Gunners» har 13 poeng opp til Tottenham på fjerdeplass. Hughtons Brighton (34 poeng) har samtidig fått en behagelig avstand til nedrykksstriden.

Lewis Dunk og Glenn Murray scoret målene for Brighton søndag. Pierre-Emerick Aubameyang nettet for Arsenal.

Arsenal har spilt elleve seriekamper uten å holde nullen. Det er den verste rekken laget har hatt siden februar 2002 (også elleve), ifølge statistikktjenesten Opta. Arsenal og Wenger tapte 0-3 mot Manchester City i serien torsdag. Forrige søndag ble det 0-3-tap i ligacupfinalen, også det mot City. Dermed har de kritiske røstene haglet mot Arsenal-manager Wenger. Kritikken stilner neppe etter Brighton-nedturen.

Corner og mål

Brighton tok ledelsen etter sju minutter på eget gress. Petr Cech slo ballen i beina på Lewis Dunk etter corner, og Brighton-spilleren plasserte enkelt inn 1-0 til vertene.

Anthony Knockaert fikk en stor mulighet til å doble etter 20 minutter, men Petr Cech reddet alene mot Brighton-angriperen.

Etter 26 minutter sto det 2-0 til vertene. Pascal Gross la vakkert inn fra høyrekanten, og inne i boksen ventet kraftspissen Glenn Murray. Han stanget sikkert inn lagets andre scoring.

Brighton fortsatte presset, men Arsenal slo tilbake ved Aubameyang kort tid før pause. Spissen flikket inn reduseringen etter pasning fra Granit Xhaka.

Arsenal fikk blod på tann etter reduseringen. Tolv minutter etter pause prøvde Mesut Özil seg fra distanse, men tyskerens skudd ble flott reddet av Brighton-keeper Mathew Ryan.

Holdt unna

Arsenals Xhaka ville ha straffe da han gikk i bakken i en duell i Brighton-boksen etter en knapp times spill, men fikk ikke gehør av dommer Stuart Attwell.

Brightons Ezequiel Schelotto måtte byttes ut etter en voldsom kollisjon med Arsenals Sead Kolasinac kort tid etter. Vertenes fans ville ha rødt kort til Arsenal-backen, men dommeren lot det passere.

Det fulgte et langt avbrudd i spillet etter Schelotto-skaden, noe som tok litt av luften ut av gjestene.

José Izquierdo skar inn i banen og løsnet skudd i det 70. minutt, men avsluttet like utenfor mål.

Arsenal prøvde å mobilisere til en sluttspurt, men Brighton kjempet tappert og holdt unna. Hjemmefansen jublet stort da sluttsignalet lød, mens deler av bortefansen holdt opp plakater med «Wenger out» (Wenger ut) i sinne.

