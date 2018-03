Nygaard vant Vasaloppet: – Alt gikk som jeg drømte om

NTB Sport

Et felt på rundt 30 løpere kom sammen inn i Mora-parken og gjorde opp om seieren. Mest krefter og fart i kroppen da spurten gikk hadde Team Santander-løper Nygaard.

Allerede for ti år siden satte Burfjord-gutten seg som mål at han skulle vinne kraftprøven fra Sälen til Mora i 2018. Søndag fullførte han planen til punkt og prikke.

– Først og fremst er jeg veldig glad og takknemlig for å få sjansen til å stå her med laurbærkransen rundt halsen. Det ble en fantastisk dag der alt gikk slik jeg drømte om, sa vinneren etter målgang.

– Jeg visste det kom til å bli hardt i dette snøværet, men jeg satset alt på ett kort. Det var å spare så mye energi som mulig til slutten, og jeg ba om det skulle bli massespurt. Jeg hadde heldigvis krefter igjen, tilføyde han.

Med til historien hører det at Nygaard tapte spurten mot John Kristian Dahl i fjorårets utgave av Vasaloppet. Søndag revansjerte han den sure andreplassen.

Svenske Bill Impola ble nummer to i søndagens renn, mens Stian Hoelgaard fulgte på plassen deretter.

Seks år på rad

Dermed ble det norsk seier i det tradisjonsrike svenske rennet for sjette året på rad. John Kristian Dahl vant både i 2014, 2016 og 2017 og var med lenge med i teten også søndag. I 2015 vant Petter Eliassen og i 2013 ble det seier til Jørgen Aukland.

Tore Bjørseth Berdal stakk fra hovedfeltet med snaut to mil igjen og hadde på det meste rundt et minutts ledelse på forfølgerne. Lenge så han ut til å holde unna, men med mindre enn tre kilometer var det rundt 30 mann store frontfeltet igjen samlet.

Bjørseth Berdal har i flere sesonger vært en av langløpssirkusets fremste profiler. Tidligere denne sesongen ble han nummer to i prestisjetunge Marcialonga bak Ilja Tsjernousov. Søndag var ikke russeren med i tetkampen.

Forsprang

Lyn-løper Joar Andreas Thele var lenge det store navnet i søndagens kraftprøve. Sammen med tsjekkiske Jan Srail stakk han fra hovedfeltet rett etter starten i Sälen og hadde på det meste mer enn fem minutters forsprang på forfølgerne.

Thele så lenge sterk ut og kvittet seg etter hvert med sin tsjekkiske parkamerat, men ved passering Hökberg to mil før mål var bruddforsøket over for den tapre Lyn-løperen.

Superveteranen Anders Aukland var blant de fremste fartsholderne da hovedfeltet sakte, men sikkert spiste opp Thele forsprang. Samme Aukland, som har slitt med sykdom inn mot årets Vasalopp, gjorde en heroisk innsats da Tore Bjørseth Berdal ble tauet inn mot slutten.

I kvinneklassen ble det seier til svenske Lina Korsgren foran norske Astrid Øyre Slind.

(©NTB)