Lundby satt ut av den «uvirkelige» suksessen

Søndag tok hun sin 12. verdenscupseier i rumenske Rasnov og avgjorde kampen om verdenscupen sammenlagt.

– Det er stort å ta sammenlagtseieren, og dét i en sesong der jeg i tillegg har tatt OL-gull. Det er både utrolig og uvirkelig når jeg tenker på det, sier Lundby til NTB.

– Det er vanskelig å si hva jeg rangerer høyest av sammenlagttriumfen og OL-gull. Begge henger høyt. Men verdenscupen sammenlagt betyr mye for meg. Det viser at man har vært den beste hopperen gjennom året, legger hun til.

Lundby gjorde et kjempehopp på 100 meter i første omgang i Rasnov og ledet med drøye ti poeng foran finaleomgangen. Der fulgte OL-mesteren opp med et nytt kjempehopp på 97 meter.

Det ga en formidabel seiersmargin på 23,2 poeng.

Bøverbru-jenta tok sin 12. verdenscupseier. Ingen i Norge har flere. Roar Ljøkelsøy står med 11.

– Dette ble en fantastisk bra dag for meg. Hoppene mine var bedre enn i går, og det første var spesielt bra, sa en glad Lundby etter seieren.

Alltid på pallen

Med seieren leder Lundby verdenscupen med 300 poeng på tyske Katharina Althaus. Tre renn gjenstår av sesongen. De to kan dermed teoretisk sett ende på samme poengsum, men Lundby har uansett flere seirer enn den tyske jenta kan få.

På herresiden har tre nordmenn vunnet verdenscupen i hopp sammenlagt. Anders Bardal gikk til topps i 2012, og fulgte dermed i fotsporene til Espen Bredesen (1994) og Vegard Opaas (1987).

Etter søndagens seier fikk Lundby gratulasjoner av blant andre kulturminister Trine Skei Grande.

– Du er fantastisk, Maren Lundby! Nå skrev du et nytt kapittel i norsk hopphistorie. Du blir tidenes første norske sammenlagtvinner i hopp for kvinner. Dette er tøft, skrev statsråden på Twitter.

Maren Lundby og Katharina Althaus har vært vinterens to store profiler i internasjonal kvinnehopping. Begge har vært på pallen i samtlige renn så langt.

Solid av Strøm

Anna Odine Strøm gjorde også en meget god konkurranse i Rasnov søndag. Alta-jenta landet på 89 meter i første omgang og fulgte opp med 85 i den andre. Det ga tiendeplass til slutt.

Silje Opseth fikk på sin side til svev på 86,5 og 80 meter i Romania søndag. 20.-plass ble fasiten for Vikersund-jenta.

Maren Lundby måtte nøye seg med andreplass i lørdagens renn i Romania. Der måtte OL-mesteren se seg slått av Althaus i et renn som ble avsluttet etter én omgang. Vinden ble for vrien til at annen omgang kunne gjennomføres.

– Jeg var ekstra motivert for å gjøre det bra i dag, for det var litt surt å bli slått med så liten margin i går, bare 0,3 poeng. Det var litt uflaks, spesielt fordi vinden løyet etter at arrangøren hadde tatt avgjørelsen om å avlyse 2. omgang, sier Lundby.

OL-mesteren slo så definitivt tilbake.

