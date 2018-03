Italiensk fotballstjerne funnet død

NTB Sport

Astoris klubb Fiorentina bekrefter dødsfallet på sine nettsider.

Ifølge den italienske sportsavisen La Gazzetta dello Sport døde han trolig mens han sov. Ellers er lite av omstendighetene rundt dødsfallet kjent.

– Fiorentina må dypt sjokkert meddele at kaptein Davide Astori er død etter plutselig oppstått sykdom, skriver den italienske storklubben.

Astori har spilt 14 landskamper for Italia. Sin siste kamp med flagget på brystet fikk han så sent som i 2017. Han spilte blant annet i Italias 2-0-seier over Norge på Ullevaal stadion i en VM-kvalifiseringskamp i 2014.

Fiorentina-kapteinen var i Udine for å spille seriekamp mot Udinese i italiensk serie A søndag. Samtlige ligakamper i toppserien er avlyst søndag som følge av Astoris bortgang.

Tidligkampen i Serie A mellom Genoa og Cagliari var kun en times unna avspark da meldingen om dødsfallet kom. Den ble umiddelbart besluttet utsatt.

Astori har spilt for nettopp Cagliari i store deler av sin karriere. Han representerte klubben fra 2008 til 2016. På tampen av denne perioden var han utlånt til både Roma og Fiorentina.

