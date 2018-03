Suverene Hirscher leder foran Kristoffersen

NTB Sport

73 hundredeler skiller vinterens to klart beste storslalåmkjørere foran finaleomgangen i den slovenske alpinmetropolen. Kristoffersen er nær sagt som vanlig den som ligger nærmest suverene Hirscher.

Også etter det olympiske storslalåmrennet i Pyeongchang nylig sto Hirscher og Kristoffersen øverst på seierspallen. Da var riktignok nordmannen bare nummer ti etter første omgang, men tok sølvet etter en gnistrende annen omgang.

Lørdag var Kristoffersen mye bedre med fra start. Rælingen-gutten holdt godt følge med Hirscher gjennom store deler av traseen, men ga fra seg et halvsekund i avslutningen.

Leif Kristian Nestvold-Haugen tok karrierens så langt eneste pallplass i verdenscupen nettopp i Kranjska Gora for ett år siden. Lørdag er han også på skuddhold, til tross for at han ga bort mye tid til lederduoen i første omgang.

Nestvold-Haugen er nummer fem og 1,64 sekunder bak suverene Hirscher. Opp til hjemmehåpet Zan Kranjec og franske Alexis Pinturault, som deler tredjeplassen, skiller det bare 23 hundredeler.

Marcel Hirscher kan sikre sammenlagtseieren i storslalåmcupen denne sesongen med seier lørdag.

Storslalåmtraseen i Kranjska Gora var for øvrig svært krevende. Uvanlig mange utøvere kjørte ut i første omgang. Blant dem var Aleksander Aamodt Kilde.

