Skuffet King etter poengtap på overtid: – Aldri en god følelse

NTB Sport

– Vi er veldig skuffet. Det er aldri en god følelse å slippe inn mål i løpet av det siste halvminuttet av en kamp. Vi kom for tre poeng, men fikk bare ett. Men vi har spilt bra i det siste, så det må vi fortsette. Det er ni kamper igjen. Vi vil høyere på tabellen enn forrige sesong, sa King til BBC Solent Sport etter kampslutt.

– Alle vet hva Riyad Mahrez kan gjøre. Vi var litt bekymret da han stilte seg opp for å ta frisparket. Han er en stor spiller, la nordmannen til om Leicesters målscorer lørdag.

Byttet ut

King ble byttet ut like i forkant av baklengsmålet. Før det hadde han satt inn bortelagets eneste scoring fra straffemerket, til tross for at motstanderen prøvde å distrahere ham i avslutningsøyeblikket.

– Jeg konsentrerte meg om hvor jeg skulle plassere ballen. Leicester-spillerne prøvde å distrahere meg, men jeg beholdt roen og scoret, sa King.

Kings scoring kom etter 35 minutters spill. Marc Albrighton felte ham i boksen, og den norske spissen valgte selv å ta det påfølgende straffesparket. Det resulterte i Kings fjerde seriemål så langt denne sesongen.

33 poeng

Hele sju minutter på overtid utlignet Mahrez etter frispark. Dermed fikk Bournemouth altså «bare» ett poeng med i sekken hjem.

Resultatet gjør at King og co. klatrer opp på 33 poeng. «The Cherries» har fått en liten luke til lagene i nedrykksstriden. Leicester har fire poeng mer enn Bournemouth.

(©NTB)