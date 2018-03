Salah hjalp Liverpool opp på annenplass

NTB Sport

– Vi visste det kom til å bli tøft, men spillerne var briljante i dag. En type som «Mo» Salah er veldig offensiv i tankegangen. Han er som en spiss, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp, ifølge BBC.

– Det var ikke en enkel kamp, men vi prøvde hele tiden å angripe. Det var en skikkelig lagseier i dag, sa Sadio Mané.

Dermed er Liverpool nummer to i serien, poenget foran erkerivalen United på tredjeplass. «De røde djevlene» har en kamp mindre spilt enn Jürgen Klopps mannskap. Det er 15 poeng opp til Manchester City på tabelltoppen. Også de lyseblå har en kamp mindre spilt enn Liverpool.

Mohamed Salah fikk muligheten til å sende Liverpool i føringen etter en knapp halvtime mot «The Magpies» lørdag, men fra god posisjon ble avslutningen hans så vidt blokkert av bortelagets forsvar.

Formsterk

Det tok imidlertid ikke lang tid før det sto 1-0. Alex Oxlade-Chamberlain spilte Salah gjennom alene mot mål fem minutter før pause, og egypteren satte ballen via Newcastle-keeper Martin Dúbravka og inn i nettmaskene.

Salah er nå toppscorer i Premier League med 24 fulltreffere, samme antall mål som Tottenhams Harry Kane. Egypteren har scoret 26 mål i alle turneringer for Liverpool denne sesongen, mer enn noen annen spiller i de fem største ligaene i Europa, skriver statistikktjenesten Opta. Salah har dessuten scoret i seks kamper på rad i alle turneringer.

Newcastle klarte nesten å utligne på overtid i første omgang, men Loris Karius i Liverpool-buret vartet opp med en kjemperedning på skuddet fra Newcastles Mohamed Diamé.

Nevnte Salah ville ha straffespark for hands på Jamaal Lascelles kort tid etter hvilen, men fikk ikke gehør av dommer Graham Scott.

God statistikk

Ti minutter etter pause sto det 2-0. Roberto Firmino førte ballen fram i banen etter fint kombinasjonsspill, før han stakk Mané gjennom mot mål. Sistnevnte plasserte inn lagets andre fulltreffer.

Flere scoringer ble det ikke på Anfield. Newcastle-manager Rafael Benítez måtte konstatere at han ikke klarte å få med seg poeng mot gamleklubben.

Dermed fortsetter Liverpools gode rekke mot Newcastle på Anfield. De røde har ikke tapt hjemme mot Newcastle i serien siden 1994.

I neste serierunde reiser Klopp og co. til Old Trafford for å møte Manchester United. Før det skal Anfield-klubben spille returoppgjøret mot portugisiske Porto i mesterligaens åttedelsfinale. Liverpool vant første oppgjør hele 5-0.

Newcastle kjemper fortsatt i bunnstriden. Laget er kun to poeng over direkte nedrykk.

– Vi spilte mot et målfarlig lag. Vi klarte oss i 40 minutter, men så gjorde vi en feil. Vi er i en læringsprosess, men vi gjør fortsatt feil. Vi utvikler oss, men vi er nødt til å ta poeng, sa Newcastle-manager Benítez.

