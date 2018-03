Ny seier i Canada for Zuccarello og Rangers

NTB Sport

Rangers kom til Calgary med en fersk seier over Vancouver Canucks i bagasjen. I OL-byen fra 1988 ble det mer å juble for.

Etter litt over fire minutters spill sørget Kevin Hayes for at gjestene fra New York ledet 1–0 med sitt 18. mål for sesongen. 12 minutter senere utlignet Brett Kulak for Flames, og dermed sto det 1-1 til pause.

I andre periode tok det mindre enn ett minutt for Pavel Butsjenvitsj å sende Rangers foran på ny, og midtveis i perioden økte Ryan Spooner til 3-1. Det ble også sluttresultatet etter en målløs tredje periode.

Spooner ble hentet til Rangers i en byttehandel med Boston Bruins i forrige uke og har blitt en umiddelbar suksess. Han har scoret i begge sine to kamper for New York-klubben så langt og noterte i tillegg en målgivende pasning mot Flames.

Dermed står han med sju målpoeng på bare noen få dager.

– Jeg føler egentlig ikke at jeg gjorde noen veldig god kamp i dag. Jeg hadde noen involveringer som kunne vært bedre, men alt i alt prøvde jeg bare å bidra så godt jeg kunne, sa nyervervelsen etter kampen.

Mats Zuccarello fikk 20 minutter på isen og noterte seg for to skudd på mål, men ingen uttelling. Han hadde heller ingen assist i kampen i Calgary.

Rangers-målvakt Henrik Lundqvist gjorde en ny praktkamp. Svensken ble den første målvakten i NHLs historie som noterte mer enn 50 redninger i løpet av to strake seierskamper.

Kun sekunder før 2-1-målet i midtperioden gjorde Lundqvist en utrolig redning som fikk publikum til å måpe.

(©NTB)