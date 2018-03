Neymar under kniven i Brasil

NTB Sport

Paris Saint-Germain-stjernen landet på flyplassen i Belo Horizonte lørdag og hastet videre til Mater Dei-sykehuset i byen.

Der ventet det brasilianske fotballandslagets egen kirurg Rodrigo Lasmar på 26-åringen. Etter lørdagens operasjon er det anslått at Neymar blir borte fra fotballen i opp mot tre måneder.

Det betyr at årets PSG-sesong er over for brasilianeren, og forberedelsene til sommerens VM-sluttspill i Russland blir også helt annerledes enn milliardkjøpet hadde sett for seg.

Neymar kan fortsatt rekke mesterskapet.

PSG-stjernen skadet seg i søndagens seriekamp mot Marseille. Han landet feil og tråkket over. I tillegg til å pådra seg en leddbåndsskade skadet han et mellomfotsbein.

Landslagslege Lasmar har bekreftet at det er snakk om et brudd.

– Det er ikke en brist i et lite bein, det er et ordentlig brudd i et viktig bein i mellomfoten, sa han tidligere denne uken.

Torsdag kom Neymar hjem til Brasil. Han ble trillet gjennom ankomsthallen i Rio de Janeiro i rullestol.

