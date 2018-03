Pedersen strutter av selvtillit før innendørs-VM 

NTB Sport

Pedersen løp forrige uke inn til norsk årsbeste og ny personlig rekord på tiden 7.93 på 60 meter hekk. Når hun nå stiller til start i innendørs-VM i Birmingham strutter hun av selvtillit.

– Personlig rekord før et mesterskap er alltid gøy, det viser jo at man er der man skal, sier 26-åringen til NRK.

Mesterskapet blir det første innendørs-VM for den norske friidrettsstjernen. Verken i 2012, 2014 og 2016 stilte hun til start på grunn av skader og sykdom.

– Jeg er liksom mer giret på mesterskap enn tidligere, fordi jeg virkelig føler jeg har en reell sjanse. Jeg føler at dette her kan gå bra, sier hun og sender et skremmeskudd til konkurrentene.

– Jeg tror nok de aller fleste som har konkurrert mot meg gjennom vinteren, vet at det er mer som kommer, sier Pedersen.

Mesterskapsmålet er å bli første norske kvinnelige sprinter som når en VM eller OL sprintfinale.

– Jeg er jo ikke akkurat et menneske som liker å gå inn i et mesterskap uten mål og mening. Det er jo bare bortkastet tid.

Isabelle Pedersen løper kvalifisering på 60 meter hekk fredag kveld.

Også Ezinne Okparaebo og Vladimir Vukicevic deltar for Norge, mens Hedda Hynne har trukket seg på grunn av skade.

