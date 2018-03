Livsviktig seier for Jenssen og Kaiserslautern

NTB Sport

Det var en livsviktig seier for den gamle storklubben, som kjemper for å overleve på nivå to i tysk fotball. I den sjette kampen under lagets nye trener Michael Frontzeck kom den fjerde seieren.

Jenssen ble byttet inn på stillingen 3-3, etter at gjestene fra hovedstaden hadde utlignet tre ganger.

Philipp Mwene ble matchvinner da han to minutter senere brøt en svak pasning fra motstanderens keeper Daniel Mesenhöler og scoret.

Fram til full tid og gjennom fem tilleggsminutter forsvarte Kaiserslautern seg med nebb og klør og maktet å forhindre en fjerde utligning.

Tre poeng var ikke nok til å ta seg bort fra jumboplassen, ettersom nestjumbo Darmstadt samtidig vant 2-0 over Dynamo Dresden. Før resten av helgens serierunde er det imidlertid bare tre poeng opp til trygg plass, og håpet lever nå for fullt i Kaiserslautern.

Brandon Borello, Sebastian Andersson og Christoph Moritz (straffe) ga laget ledelsen de tre første gangene fredag, men et selvmål av Andersson og to mål av Steven Skrzybski utlignet for Union.

(©NTB)