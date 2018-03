Løfshus håper Northug fortsetter 

NTB Sport

Denne sesongen har Northug kun gått ett verdenscuprenn, og det var sprinten i Lillehammer i begynnelsen av desember.

– Per definisjon er han ikke kvalifisert basert på de kriteriene som vi bruker. Men det har vi ikke brukt så mye tid på å vurdere enda. Vi må få til et møte med dem, høre hva de faktisk vil og om han skal satse i det hele tatt, sier Løfshus til VG.

32-åringen klarte ikke kvalifisere seg til OL og har gitt uttrykk for at han mangler motivasjon til å gå flere verdenscuprenn denne sesongen. Dermed blir ikke Northug å se på startstreken verken i Lahti, Drammen, Holmenkollen eller Falun. Men Løfshus håper ikke langrennsstjernen kaster inn håndkleet.

– Jeg håper veldig at han fortsetter. Jeg synes han har en del ugjort ennå. Jeg håper han blir motivert av både det ene og det andre, sier Løfshus.

Northug-manager Are Sørum Langås sier til avisen at de per nå ikke har noen kommentar på hva som skjer kommende sesong.

Landslagstroppen for neste sesong offentliggjøres i slutten av april.

