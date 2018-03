Johnson-Thompson med hjemmeseier i femkamp

NTB Sport

Hun var bare på sjetteplass etter å ha innledet konkurransen med 8,36 på 60 meter hekk, men var best i høyde (1,91), nest best i kule (12,68), best i lengde (6,50) og 800 meter (2.16,63). Det ga en klar seier med 4750 poeng.

Det ble sølv til østerrikske Ivona Dadic og bronse til cubanske Yorgelis Rodríguez.

– Det har vært en lang og hard dag, men det var definitivt verd slitet, sa Johnson-Thompson.

– På 800 meter visste jeg at jeg bare trengte å holde Dadic og Rodriguez bak meg, men noe skjedde med meg på tredje runde. Jeg følte meg sterk, så jeg besluttet å gå for seier.

Yngste noen gang

I en spennende lengdefinale for menn gikk gullet til cubanske Juan Miguel Echevarría. 19-åringen hoppet 8,46 og ble yngste vinner av en teknisk øvelse i innendørs-VM noensinne.

Han var bare to centimeter foran utendørsverdensmester Luvo Manyonga fra Sør-Afrika og ytterligere to centimeter foran tittelforsvarer Marquis Dendy fra USA.

Echevarría fikk opp vinnerlengden i nest siste forsøk og skjøv Manyonga ned fra førsteplassen.

Marton overlegen

I kule for kvinner fikk ungarske Anita Márton opp vinnerresultatet 19,62 i siste omgang, men hennes nest beste støt på 19,48 ville også holdt til gull.

Sølvet gikk til Danniel Thomas-Dodd, som ble første kvinne fra Jamaica med VM-medalje i en teknisk øvelse i friidrett, og bronsen til kinesiske Gong Lijiao.

Fredagen ble avsluttet med dobbeltseier til Elfenbenskysten på 60 meter for kvinner. Murielle Ahouré satte årsbeste i verden i semifinalen og løp tiden ned til 6,97 i finalen, bare fem hundredeler fra den 23 år gamle verdensrekorden.

Første gang

Hun sikret Elfenbenskystens første gull i innendørs-VM noen gang, og første seier til en afrikansk løper på 60 meter uansett kjønn.

Marie-Josée Ta Lou tok sølv med 7,05, fem tusendels sekund foran sveitsiske Mujinga Kambundji.

Ezinne Okparaebo ble slått ut i semifinalen med 7,19, som var 13. beste tid.

Dermed er bare to norske utøvere igjen i mesterskapet. Lørdag skal Isabelle Pedersen løpe semifinale og Vladimir Vukicevic kvalifisering på 60 meter hekk.

