Hattrick for tålmodig Pouille

Franskmannen var to poeng fra seier i 2. sett mot Filip Krajinovic, men etter to regnpauser måtte han samle seg for å vinne 6-3, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5).

– Etter regnet ble det en helt annen kamp, veldig jevnt. Jeg måtte kjempe for å holde konsentrasjonen, Jeg er veldig, veldig glad for å være i finale, sa Pouille, som møter Roberto Bautista-Agut lørdag.

2.-seedede Pouille vant turneringen i Montpellier i februar og ble slått av russiske Karen Khatsjanov i Marseille-finalen sist helg. I Dubai revansjerte han finaletapet ved å slå Khatsjanov i 2. runde, og siden har han ikke vært til å stoppe.

For publikumsfavoritten Malek Jaziri fra Tunisia tok eventyret slutt fredag, og 34-åringen må fortsatt vente på sin første ATP-finale. 3.-seedede Bautista-Agut vant 6-3, 6-4 i semifinalen.

Jaziri slo toppseedede Dimitar Berbatov i første runde og vant mange hjerter på sin vei til semifinalen.

