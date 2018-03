Bamford løftet Middlesbrough til kvalifiseringsplass

NTB Sport

Bamford scoret to ganger med fem minutters mellomrom i første omgang og fastsatte resultatet midtveis i den andre.

– Et stort øyeblikk for meg, men lagets seier var viktigst, sa Bamford.

Seieren løftet Middlesbrough til den siste kvalifiseringsplassen før resten av helgens serierunde spilles. Laget er på 6.-plass fire poeng bak Stefan Johansens Fulham på 5.-plassen, men bakover er det tett.

Leeds tapte viktig terreng og er seks poeng bak fredagens motstander.

Fire av lørdagens oppsatte kamper i mesterskapsserien er allerede avlyst på grunn av det strenge vinterværet i England, men fredagens kamp i nordøst kunne spilles takket være en kjempeinnsats av banemannskapet.

– Folkene som jobbet med å rydde banen for snø er heltene. De var her til sent torsdag kveld, og de gjorde en kjempejobb. En stor takk til dem som sørget for at vi kunne spille, sa manager Tony Pulis.

