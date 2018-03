Zlatan: – Jeg savner landslaget

NTB Sport

Den svenske fotballstjernen var torsdag i Stockholm for å åpne Padel Zenter, et anlegg for idretten padeltennis, som er en mellomting mellom squash og tennis.

Samtidig besvarte han spørsmål fra svenske medier, og det Sveriges landslag ble ikke overraskende et tema.

– Jeg savner landslaget. Når man har spilt der i 20 år, og så ikke er med lenger, men må se de andre spille på landslaget. Det er vanskelig, sa Zlatan til Aftonbladet.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å gjøre comeback dersom han får muligheten, lød svaret:

– Vi får se, vi får se. Det er et vanskelig spørsmål. Jeg vil føle at jeg kan prestere og gi noe tilbake.

Ibrahimovic ga seg for Sverige etter EM-sluttspillet i Frankrike i 2016. Spekulasjonene om et landslagscomeback har dukket opp med jevne mellomrom.

Etter at Sverige kvalifiserte seg for VM ble temaet på ny brakt på bane. Den gangen turnerte landslagssjef Janne Andersson spekulasjonene med en smule irritasjon.

– Det er helt utrolig! Denne spilleren ga seg på landslaget for ett og et halvt år siden, og fortsatt snakker vi om ham. Vi har et lag som har utrettet en bragd i denne kvalifiseringen, så snakk om spillerne som har utrettet dette, sa han.

VM-sluttspillet i Russland starter i juni.

