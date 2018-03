Van Gaal elsker Bayern München, men vil ikke tilbake

NTB Sport

Bayern har en 19 poengs luke i tysk Bundesliga. Sørtyskerne er på jakt etter en trippel, det vil si å vinne ligaen, cupen og mesterligaen. Nåværende Bayern-trener Jupp Heynckes (72) gir seg etter sesongen, og en av kandidatene til å ta over jobben er Louis van Gaal.

66-åringen var hovedtrener for klubben mellom 2009 og 2011. Da tapte han mesterligafinalen i 2010, men vant både liga og cup i sin første sesong. Året etter fikk han sparken.

Ifølge AFP sier han at han elsker Bayern, men at han utelukker en retur.

– Jeg har alltid vendt tilbake, enten det har vært Barcelona, landslaget eller AZ Alkmaar, men å returnere tilbake til Bayern? Jeg tror ikke det. Så lenge Uli Hoeness er i klubben, kan jeg ikke være der, sier nederlenderen, som fikk sparken i 2011 etter at Bayern München var i ferd med å havne utenfor topp tre og gå glipp av mesterligaspill for sesongen etter.

Et av de største problemene er ifølge van Gaal nåværende klubbpresident Uli Hoeness, som nederlenderen mener dyrket et spesielt forhold til bestemte spillere.

– Som Franck Ribéry, som ifølge Hoeness alltid burde spille. Etter min mening er ikke dette bra for en trener. Laget er viktig, ikke de enkelte spillerne, sier van Gaal, som også forteller at han fikk kritikk av Hoeness for å satse på unge lovende spillere som Thomas Müller og David Alaba – som på den tiden var to uerfarne spillere.

Til tross for personkrigen med Hoeness snakker van Gaal om sin kjærlighet til Bayern.

– Manchester United, det siste laget jeg trente, er en kommersiell klubb. Bayern er helt annerledes. Sjefene, Karl-Heinz Rummenigge og Uli Hoeness, er tidligere spillere som vet hva de snakker om. For dem er fotball det viktigste, ikke penger som det er i United. Derfor elsker jeg Bayern, sier van Gaal.

(©NTB)