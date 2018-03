Klør seg i hodet over Raw Air-sponsortørke

NTB Sport

En uke gjenstår før den andre utgaven av den norske hoppturneringen starter i Holmenkollen.

– Nei, jeg har ikke landet de to siste sponsoravtalene vi jobbet med, og det er min største bekymring for øyeblikket, sier arrangementssjef i Norges Skiforbund, Terje Lund.

Han er prosjektleder for årets Raw Air-turnering.

– Vi sliter med å forstå dette, egentlig. Alt annet peker oppover. Hopperne presterer, TV-tallene er gode og billettsalget går strålende, men likevel sliter vi med å få på plass de to siste sponsorene, sier en forundret Lund til NTB.

Han får noen hektiske dager. I helgen er han i Narvik for å se på fasilitetene foran en mulig norsk søknad om alpin-VM. Allerede mandag overtar Skiforbundet ansvaret for anlegget i Holmenkollen fra Oslo kommune. Og midt oppi dette skal de siste sponsoravtalene landes.

– Det er ikke slik at arenareklamen ikke blir utsolgt, spørsmålet er om vi får den prisen vi skal ha. For øyeblikket trenger vi å få solgt mindre avtaler. Vi mangler noen hundre tusen kroner på budsjett. Det er det eneste røde flagget vi har foran Raw Air, sier Lund.

– Hvor mye mangler?

– Noen hundre tusen, men mindre enn 1 million kroner for å komme i mål med budsjettet, svarer arrangementssjefen.

Ba om hjelp

Han har søkt hjelp hos mektige Infront, selskapet som sitter på en rekke tunge TV- og markedsrettigheter.

– Jeg ringte Infront-sjefen og lurte på de kunne hjelpe oss. Han skjønner det heller ikke. Vi må bare stå på helt inn. Vi har et fantastisk produkt og dokumenterte seertall. Vi håper noen vil være med på denne reisen.

– Jeg har en egen avdeling som jobber med sponsorsalg. Alle klør seg litt i hodet, innrømmer Lund.

Dermed er Norges Skiforbund over på plan B i innspurten.

– Vi ønsker å selge gjennomgående sponsorater, men klarer vi ikke det, brekker vi opp sponsorpakkene. Da kan du kjøpe eksponering for eksempel bare i Vikersund eller Lillehammer. Da kan du komme inn med en pakke som kanskje koster 200.000 kroner istedenfor 1 million kroner.

– Da kan du få med partnere som ikke har så store sponsorbudsjetter, og det åpner for flere lokale aktører. Om vi selger én stor pakke til 1 million kroner eller fem pakker til 200.000 kroner spiller ingen rolle for vår del. Derfor er vi over på plan B og brekker opp i små pakker, sier Lund.

OL-kluss

Sponsormarkedet er ikke enkelt. Det fikk skiforbundet merke da de la det utsatte storbakkerennet i NM hopp til onsdag 28. februar, dagen før IOCs strenge regelverk for reklame under OL gikk ut. Først torsdag kunne Raw Air kjøre i gang sine reklamekampanjer med hopprofiler som Robert Johansson, Johann André Forfang og Daniel-André Tande.

– Nå kan vi bruke utøverne i reklame og kommer til å trøkke på med annonser og plakater, sier Lund.

– Vi måtte ha skriftlig avklaring fra IOC, selv om hopperne var ferdig i OL for lenge siden. Vi fikk en skriftlig aksept for NM-rennet.

Og selv med de strenge reglene, har langrennsløperen Finn Hågen Krogh dukket opp i TV-reklamer for en dagligvarekjede den siste uken.

– Det er mange som har spurt om det, men jeg ikke noe godt svar. IOC-perioden gikk til og med 28. februar. Det med Spar vet jeg ikke, men jeg har også stusset på det, sier Lund.

(©NTB)