Innendørs-VM innledet med to russiske triumfer

Russland er utestengt fra begge mesterskap på grunn av systematisk dopingjuks, men alt tyder på at spesialinviterte russiske utøvere vil prege VM mer enn de greide i OL.

I OL ble de spesialinviterte russiske utøverne kalt OAR (olympisk utøver fra Russland). I friidretts-VM kalles de ANA (autoriserte nøytrale utøvere). Danil Lysenko og Maria Lasitskene vant hvert sitt høydegull torsdag, i de to første øvelsene som ble avviklet.

I OL ble det bare to gull til OAR totalt, i kunstløp kvinner og ishockey menn.

Overrasket seg selv

Lysenko gikk over 2,36 i tredje forsøk og revansjerte tapet for Mutaz Essa Barshim fra VM utendørs. Både han og Qatar-stjernen gikk over de fire første høydene i først forsøk. 2,36 var for høyt for Barshim torsdag, mens Lysenko tok høyden i siste forsøk.

Dermed kunne 20-åringen juble for gull. Mateusz Przybylko fra Tyskland tok bronsen.

– Ærlig talt ventet jeg ikke å vinne, men jeg gjorde mitt beste hele kvelden, sa Lysenko.

38 på rad

I kvinneklassen var Lasitskene stor favoritt og vant enkelt. Hun var vinner allerede da hun gikk over 1,96 i første forsøk, men tok like godt 2,01 også før hun uten hell prøvde seg på 2,07.

Lasitskene har vunnet sine 38 siste konkurranser, en rekke som strekker seg tilbake til 2016.

Vashti Cunningham fra USA tok sølvet med 1,93, mens det ble italiensk bronse ved Alessia Trost.

Dibaba-hattrick

Genzebe Dibaba fra Etiopia vant den første løpsøvelsen, 3000 meter. Hun spurtet i mål til 8.45,05. Nederlandske Sifan Hassan tok sølvet med 8.45,68, ett tidel foran britiske Laura Muir.

– Jeg er glad for mitt tredje strake gull på distansen i innendørs-VM. Det var et taktisk løp, og jeg kontrollerte alle mine rivaler. Denne dagen tilhører meg og mitt land, sa Dibaba.

