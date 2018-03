Edvartsen ønsker flere fotballtopper i vitneboksen

NTB Sport

Avisen skriver at listen som Edvartsen og hans advokat John Christian Elden ønsker skal ta plass i vitneboksen er lang.

FIFA-rådgiver Kjetil Siem, Jan Åge Fjørtoft, tidligere NFF-president Yngve Hallén, Sven Mollekleiv, dommersjef Terje Hauge, flere eliteseriedommere, styret i NFF og ledergruppen til fotballforbundet er blant navnene i vitneboksen dersom retten aksepterer Edvartsens ønske, skriver avisen.

Partene skal 12. mars møte til rettsmegling i Oslo tingrett, og der kan de bli enige om en minnelig løsning. Står partene på sitt, kommer etter det avisen kjenner til saken trolig opp i Oslo tingrett før sommeren.

I en epost til VG skriver advokat Elden blant annet:

– Påstandene om «falske eposter» med ros til Edvartsens dommervirksomhet er både uriktige og en skinnbegrunnelse slik vi ser det. De fire epostene som er omfattet av saken, er alle fra før dommerforliket, og omhandler kun dommerkonflikten og dommerrollen.

Lovbestemt rett

NFFs advokat Magnus Stray Vyrje mener Edvartsen forsøker å skape inntrykk av at en rekke ansatte i forbundet vil vitne til fordel for ham i avskjedssaken mot forbundet.

– Retten til å føre vitner, og plikten til å avgi vitneforklaring, er lovbestemt. Verken NFF eller forbundets ansatte kan derfor motsette seg Edvartsens ønsker. Men heri ligger ikke at de støtter Edvartsen. Hva NFFs ansatte vil forklare, vil fremkomme i tingretten. Jeg noterer ellers at advokat John Christian Elden fortsetter å prosedere saken i mediene. Selv opplever jeg dette som uryddig. Avskjedssaken står nå for retten. Mine anførsler og bevis for NFF vil derfor bli adressert dit, sier Vutje til avisen.

Sagt opp

Det var i november at Svein-Erik Edvartsen og hans advokat John Christian Elden gikk til søksmål mot Fotballforbundet etter å ha blitt sparket i jobben som seksjonsleder i NFF.

Edvartsen ble sagt opp etter at han angivelig hadde sendt flere eposter under det NFF mener var falskt flagg. Hamar-dommeren ble tidligere i 2017 året nektet å dømme flere kamper på toppnivå etter å ha kommet på kant med dommersjefen Terje Hauge.

(©NTB)