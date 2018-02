Tottenham vil trolig be FA om å få spille første kamp borte

NTB Sport

Seriestart i neste sesongs Premier League er 11.-12. august. Det går mot at Spurs vil be om at de første kampene spilles på bortebane i påvente at av nye Tottenham Hotspur Stadium kan ta imot alle 61.559 tilskuere den er bygget for.

Klubbformann Daniel Levy opplyste i et møte med klubbens ansatte og medlemmer av supporterklubben at byggingen av stadion til over 8,8 milliarder kroner (800 millioner pund) går som planlagt og vil stå ferdig til sommeren.

Men på grunn av sesongbillettsalget som er rett om hjørnet må klubben sette i gang en omfattende beredskapsplan for å hindre uforutsette ting. Det er dette arbeidet som gjør at klubben vil være på den sikre siden.

Spilt på Wembley

Tottenham har denne sesongen spilt på Wembley mens byggearbeidene har pågått. Levy opplyste på møtet i forrige uke at det ikke har vært diskutert å utvide den avtalen.

Premier League har gått ut med en forespørsel til klubbene om å rapportere om datoer som vil være problematiske på grunn av det trafikkmessige i forbindelse med stevnekollisjoner. Fristen for slike anmodninger går ut i neste måned.

Premier League presenterer sin terminliste i midten av juni.

Flere berørte

Tre ganger tidligere har Premier League tatt hensyn til anmodninger om å spille åpningskampen på bortebane. Blackpool, Liverpool og West Ham har fått flyttet sine åpningskamper.

Tottenham er derimot i en spesiell situasjon ettersom klubben blir satt opp på motsatt side av Arsenal i oppsettet for å sikre at naboklubbene i Nordøst-London ikke får hjemmekamper samtidig. Den andre involverte klubben må også godkjenne en flytting.

Premier League vil heller ikke tillate at Tottenham kan ha mer enn en hjemmebane i en og samme sesong. Derfor vil leie av en annen bane som Wembley på kortere basis heller ikke være aktuelt.

