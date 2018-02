Thoresen tror NM-trofeet havner på Hamar

NTB Sport

Ikke siden 2008 har Hamar-laget klart å gå til topps i sluttspillet i den norske ishockeyen, men denne sesongen ser laget svært sterkt ut. Storhamar tapte knepent mot Lillehammer i siste serierunde, men vant serien overlegent.

Thoresen utnevner gamleklubben som klar favoritt til å ende Stavanger Oilers rekke på seks strake NM-titler.

– Ja, det er de (favoritt). Det er ikke noe poeng i å si noe annet. Jeg synes Storhamar har vært det klart mest stabile laget gjennom hele serien. Nå har de også signert Jacob Berglund ut sesongen, og det kommer til å styrke dem offensivt, sier Thoresen til NTB.

– Ville overrasket meg

Svensken Berglund kommer fra Ingolstadt i tysk ishockey og har spilt for Storhamar i to sesonger tidligere. Da var han en flittig poengplukker i den norske serien.

– De har en vinner i ham, og han er en spiller som kan gjøre ting på egen hånd, vurderer Patrick Thoresen.

– Jeg blir overrasket hvis Storhamar ikke tar hjem det mesterskapet i år, legger russlandsproffen til.

Storhamar valgte Lørenskog som motstander i NM-kvartfinalen. Første kamp i best av sju-serien spilles på Hamar torsdag.

Titteljakt

34-åringen Thoresen er tilbake i SKA St. Petersburg, laget han vant KHL-tittelen med i 2015. Han har også vunnet det såkalte Gagarin Cup-trofeet med Salavat Julajev i 2011, og denne våren går han for sin tredje tittel.

– Jeg har selvfølgelig ambisjoner om det. Ingenting hadde vært mer stas enn å vinne mitt tredje russiske mesterskap.

Thoresen har ikke dårlig samvittighet for at han forlot Storhamar bare noen måneder etter at han gjorde comeback i klubben.

– Noen ganger må man tenke på seg selv og være litt egoistisk. Jeg måtte ta den muligheten jeg fikk, og samtidig så ser jeg at det er nok av spillere som tar ansvar og er villige til å legge ned arbeidet som skal til for å nå langt. Det er en gruppe som har vunnet serien sammen, ikke enkeltindivider, sier han.

