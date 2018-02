Svensson og Midtsjø med assist i semifinaleseier

NTB Sport

Feyenoord blir motstander i finalen 22. april. Robin van Persie scoret sitt mål nummer 300 da Rotterdam-klubben slo Willem II 3-0 i sin semifinale.

Alkmaar flyr høyt i tetsjiktet i nederlandsk æresdivisjon og er nå klar for cupfinalen. Det blir annen gang på rad at klubben spiller finale, og målet blir å hente pokalen. I fjor ble det skuffende 0-2-tap mot Vitesse.

Twente var sjanseløs i onsdagens semifinale, selv om laget tettet igjen en halv omgang i sprengkulda. Høyreback Svensson sto for fint forarbeid da Guus Til satte inn 1-0 i det 23. minutt.

Svensson var en av bare to spillere som stilte med kortermet trøye i 10 kuldegrader.

Cupspesialist

I det 64. minutt nikket Wout Weghorst inn sitt niende mål i cupen denne sesongen, på innlegg fra Oussama Idrissi.

Fire minutter senere punkterte Idrissi selv kampen da han vakkert ble spilt fram av Midtsjø.

Idrissi ble tomålsscorer da han fastsatte resultatet i det 73. minutt. Pasningen kom fra Weghorst.

Midtsjø spilte hele kampen, mens Svensson ble byttet ut et snaut kvarter før slutt.

Feyenoord, med Robin van Persie fra start, kvitterte ut den andre finalebilletten i en annen kamp spilt i bitende vinterkulde.

Rundet 300

Steven Berghuis ga hjemmelaget ledelsen på De Kuip med sin scoring midt i første omgang. Han er oppe i 17 mål og 10 assist denne sesongen og er dermed mest produktive spiller i nederlandsk fotball.

Hjemvendte van Persie ville også være med på moroa, og han doblet ledelsen i det 60. minutt. Dermed rundet han 300 mål i sin lange karriere: 24 for Feyenoord (to perioder), 132 for Arsenal, 58 for Manchester United, 36 for Fenerbahçe og 50 for Nederlands landslag.

Tonny Vilhena satte punktum for Feyenoord i det 84. minutt.

(©NTB)