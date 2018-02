Larvik puster Vipers i nakken

NTB Sport

Larvik hadde muligheten til å kappe forspranget til ligaleder Vipers til to poeng. Den sjansen lot ikke det siste tiårets klare ener i norsk kvinnehåndball gå fra seg.

Larvik scoret kampens to første mål ved Kristine Breistøl og Emilie Christensen og slo an tonen, men måtte se gjestene fra Trondheim komme seg à jour på 2-2. På stillingen 3-3 takket imidlertid serietoeren for følget.

Etter at Kristine Breistøl økte ledelsen fra 4-3 til 6-3 med to raske scoringer, var Larvik aldri spesielt nær å slippe Byåsen helt innpå seg igjen. Ved pause ledet vestfoldingene 18-13.

Mørk toneangivende

Ti minutter før slutt prikkskjøt riktignok Silje Waade inn 26-23 for gjestene. Da øynet trolig Byåsen et håp om poeng, men det ble med håpet. Larvik økte på ny forspranget og tok to fortjente poeng.

Thea Mørk scoret ni ganger for Larvik og var toneangivende i kampen. Kristine Breistøl bidro med seks fulltreffere på ti forsøk for serietoeren. Moa Høgdahl scoret sju ganger for gjestene.

– Dette var deilig. Vi hadde god kontroll også. Vi klarte å spille godt sammen og fikk særlig i første omgang til godt angrepsspill, sa Thea Mørk til TV 2 etter kampen.

– Denne kampen var utrolig viktig, og alle kampene nå er viktige dersom vi skal henge med i gullkampen, tilføyde hun.

Trener Tor Odvar Moen mener nå at Mørk bør få sin etterlengtede sjanse på landslaget.

– Det er helt på sin plass, sa han.

Syk Løke

Larvik-treneren hevder at «hver kamp blir en finale» i tiden som kommer.

Serietreer Storhamar var kjempefavoritt foran hjemmemøtet med langt mer beskjedent plasserte Molde, og hedmarkingene innfridde det store favorittstempelet

Selv uten en syk Heidi Løke tok Storhamar en enkel 27-19-seier. Tonje Enkerud ble toppscorer for hjemmelaget med fem fulltreffere. Mona Obaidli scoret sju ganger for Molde.

Oppsal slo på sin side Gjerpen 31-26 og styrket sjansen til å unngå å havne på kvalifiseringsplassen. Bare ett poeng skiller mellom Gjerpen, Oppsal og Molde.

(©NTB)