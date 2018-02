Federer og Williams fikk Laureus-prisen

NTB Sport

Den prestisjetunge prisen blir delt ut til årets beste kvinnelige og mannlige utøver uavhengig av idrett. Serena Williams, som også ble tildelt prisen i fjor, har nå fått utmerkelsen hele fem ganger.

Laureus World Sports Awards har vært delt ut siden 2000. Den regnes som idrettens Oscar-utdeling.

Roger Federer, med 20 Grand Slam-titler under beltet, vant prisene for «årets idrettsmann» og «årets comeback». 36-åringen kom tilbake fra et langt skadeopphold i 2017, og han vant både Australian Open og Wimbledon i 2017.

– Jeg trodde ikke jeg skulle komme tilbake til dette nivået. Dette året har vært spesielt. Dette betyr så mye for meg. Det er mye følelser rundt et comeback. Fjoråret var en drøm som gikk i oppfyllelse, sa sveitseren.

Stolt

Serena Williams fikk prisen for «World Sportswoman of the Year», eller «årets idrettskvinne», etter å ha vunnet sin 23. Grand Slam i fjor.

Formel 1-laget Mercedes fikk prisen for årets lag.

– Det er så mye ekspertise i laget vårt. Jeg er så stolt over å være en del av det, sa verdensmester for Mercedes, Lewis Hamilton.

Marcel Hug vant prisen for «årets idrettsmann med funksjonshemning», mens golferen Sergio García som fikk prisen for «¨årets gjennombrudd».

Ærespris

Tidligere Roma-spiller i fotball Francesco Totti fikk pris «årets ærespris», mens den brasilianske fotballklubben Chapecoense ble tildelt prisen for «beste sportsøyeblikk» etter hvordan de responderte etter flyulykken i 2016.

I den tragiske ulykken mistet 19 spillere fra klubben livet. Også en stor del av Chapecoenses støtteapparat var blant de i alt 71 omkomne.

(©NTB)