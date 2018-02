Lørenskog reddet sluttspillplass etter Stjernen-kollaps

NTB Sport

Alle medaljene i eliteserien i ishockey var delt ut før siste serierunde, og det største spenningsmomentet var hvilket lag som fikk den siste sluttspillsplassen og hvilket som må spille nedrykkskvalifisering.

Lørenskog hadde den viktige åttendeplassen på tabellen før runden, men fikk en dårlig start mot Vålerenga i Furuset Forum og kom aldri à jour.

Martin Laumann Ylven scoret i hver av de to første periodene og sørget for at hjemmelaget ledet 2-1. Simon Mattsson økte til 3-1, før veteranen Mats Trygg tente håpet for Lørenskog. Men Mattsson var ikke ferdigscoret. Svensken la på til 4-2 før tredje periode. I siste periode sikret Rasmus Juell og Tobias Lindström 6-3-seieren for VIF.

Bordet var dermed dekket for Stjernen.

Spenning

I Fredrikstad fikk Stjernen en drømmestart mot Manglerud Star. Hjemmelaget ledet 3-0 i starten av annen periode etter scoringer av Marcus Bryhnisveen, Markus Karlsson og Joshua MacDonald.

Christer Coldier Simonsen, Matthew Vanvoorhis og Peter Lindblad sørget for utligning, men Niklas Bröms ordnet ny Stjernen-ledelse. Med et drøyt minutt igjen å spille var vertene på vei mot kvartfinale, men så gikk alt galt. Christopher Calnan utlignet, før Joachim Hermansen sikret 5-4-seier for Manglerud Star.

– Vi får bare takke MS. Det var utrolig deilig. Det har aldri vært så mye glede i garderoben i år, tror jeg, sa Lørenskogs Sebastian Johansen til TV 2.

– Vi skulle aldri vært i den situasjonen. Det tar nok et par dager å komme over dette nederlaget. Så skal vi legge ned en ordentlig innsats for å ta de poengene vi trenger for å beholde plassen i eliteserien, sa Stjernens Michael Eskesen til NRK.

Lørenskog ble åttende og siste lag som tok seg til sluttspill, mens Stjernen skal spille kvalifisering mot 1.-divisjonslagene Narvik (vinner) og Ringerike (2.-plass), samt eliteseriejumbo Kongsvinger. Sistnevnte avsluttet seriespillet med 1-4-tap mot tabellfirer Frisk Asker.

Etter alle kampene var ferdigspilt var det valg av kvartfinalemotstandere. Mester Storhamar valgte å åpne sluttspillet mot Lørenskog. Resten av kvartfinalene: Sparta Sarpsborg – Manglerud Star, Lillehammer – Vålerenga, Frisk Asker – Stavanger Oilers.

Hett derby

Serievinner Storhamar avsluttet seriespillet med et derby mot bronselaget Lillehammer. Kampen var ubetydelig plasseringsmessig, men det var tydelig at begge lag ville ha med seg en god følelse inn i sluttspillet. Lillehammer vant 6-5.

Lillehammer åpnet best på hjemmeis, og Brett Cameron skaffet en 3-1-ledelse etter en periode. To av scoringene til Lillehammer kom i overtall i en periode Storhamar var hyppig i utvisningsboksen.

I midtperioden utlignet Storhamar, men Joakim Arnestad ga Lillehammer ledelsen igjen til 4-3 før siste periode.

I løpet av de siste 20 minuttene festet Lillehammer grepet om kampen, og Storhamar går inn i sluttspillet med tap i siste serierunde.

Stavanger hadde et håp om å snappe femteplassen fra Vålerenga, men da Oslo-laget vant ble kampen mot tabelltoer Sparta Sarpsborg ubetydelig. Sparta vant uansett 4-1 og gjorde at Stavangers dårlige form fortsetter før sluttspillet.

